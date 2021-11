Alito, fiel a lo suyo, se apartó de la triada...

1.- Con una Oposición dividida, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el nombramiento de Pablo Gómez Álvarez como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.En San Lázaro, los diputados aprobaron el dictamen que ratifica el nombramiento de Pablo Gómez Álvarez como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).Así se pronunciaron en favor Morena, PT, PVEM y PRI con 304 votos a favor, 95 en contra del PAN y 35 abstenciones del PRD y MC.O sea; el PRD y Movimiento Ciudadano se fueron a la cómoda: Ni a favor ni en contra, es decir, todo lo contrario.El PRI en la ruta de quebrar la Alianza Tripartidista con su posición en la votación que confirma, salvo prueba en contrario, que con Alito [Amlito] al frente, estarían dispuestos a dinamitar ese frente político.Dijo Alito por voz de sus incondicionales: “Le vamos a dar el voto de confianza y esperamos que no tenga adversarios políticos y que la UIF no será para perseguir a los opositores», dijo.Y es que con anterioridad la crítica del PRI era en el sentido de que Pablo Gómez no tiene experiencia en el cargo, y sin embargo, pese a ello, votaron a favor, y con esta actitud Alito confirma lo que miles de priistas temen: que rompa la alianza de PAN, PRD Y PRI, y se sume a otra alianza que sepultaría definitivamente, a los tricolores.Se ve venir con Alito al frente: Es una auténtica gelatina política.Por su parte, el PAN fue duro en su postura encabezada por Carlos Alberto Valenzuela, quien afirmó que su voto es en contra y atacó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) «..., porque contra la oposición son carnívoros, y contra la delincuencia organizada se convierten en vegetarianos”, dijo.Los representantes de Morena, por su parte, fueron lacónicos: Para ellos el debate además de técnico es político parlamentario ya que representan dos proyectos distintos: honestidad vs corrupción.Consumatum est.2.- Ni para extraviarse: El liderato nacional en Movimiento Ciudadano con Dante Alfonso Delgado Rannauro, tiene un propósito: Fortalecer su posición política: Se abstuvo de formar parte del Frente Opositor al Frente Morenista para tener una posición de péndulo: gira para allá o gira para acá.La reciente votación para consolidar al ex diputado Pablo Gómez Alvarez en la UIF marcó la pauta: Se abstendrán cuando lo consideren pertinente para que los dos frentes se enfrasquen en sus duelosVotarán conforme la conveniencia a favor de unos u otros.Su objetivo: Alistar el terreno para preparar un candidato propio en las elecciones locales del 2024 que no necesariamente sería Dante.Pudiera ser otro aspirante que no necesariamente sería Ricardo Ahued Bardahuil porque, pese al pragmatismo del alcalde electo para presidir el Ayuntamiento de la capital del estado, éste no come lumbre ni dispara a los patos con charpes. MC prepara a otro personaje.Y si las condiciones en el 2024 lo facilitan, el líder nacional del MC tendría baraja lista con sus dos gobernantes: Jalisco y Nuevo León, y dependiendo de las condiciones de esa época política, hasta el propio dirigente nacional estaría en condiciones de ir “por la grande”.Por ahora, MC se mece en la hamaca en espera de nuevas primaveras...3.- En la Cámara de Diputados la sesión rompió la solemnidad con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en donde se vio y escuchó, salieron a relucir las diferencias ideológicas entre los partidos.Morena destacó que “...el feminismo no es de derecha..., mientras el PAN reivindicó el derecho a la vida, es decir, su oposición al aborto, lo cual aseguró que no implica criminalizar a las mujeres.Durante la reunión, estuvo presente la activista Olimpia Coral Melo, promotora de la ley que lleva su nombre en contra de la violencia digital contra las mujeres, quien reconoció el apoyo que le han dado los partidos políticos, pero “son como mi ex, a veces no les creo nada”Tras dos horas de discursos en contra de la violencia contra las mujeres, el diputado Carlos Ortiz Tejeda (Morena) dijo que “...este es el momento de que contesten los hombres con solidaridad y compromiso. La paridad es cosa de dos...”Jessica Ortega, de Movimiento Ciudadano, reclamó “...que haya recursos económicos para la lucha en contra de la violencia de género, pues sin ellos, los pronunciamientos sobre el tema se quedan en mero discurso...”La pevemista Nayeli Fernández expuso que “...también es responsabilidad de los hombres que se acabe con este tipo de agresión. Sostuvo además que la legislación en México es de las más avanzadas, pero el acceso a la justicia es el reto...”La priísta Carolina Viggiano expuso “...que los recortes presupuestales también son violencia. El acceso a una vida libre de agresiones requiere asignaciones presupuestales. Por ejemplo, para refugios y estancias infantiles...”Por Morena, Erika del Castillo Ibarra dijo que lo alcanzando en materia de paridad de género “...es una conquista de las mujeres y no un acto de buena voluntad. Esto no hubiera sido posible sin el movimiento feminista y, por supuesto, de izquierda, pues no hay feminismos de derecha...” Y eso que se trata de asuntos sin partidismo.En la sesión, la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadime Gasman, quien precisó que “...ese organismo seguirá diseñando y articulando políticas públicas en esta materia, para lograr una sociedad más justa para todos...”"Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "