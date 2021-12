Las celebraciones de diciembre...

1.- El fin de semana pasado, el Colegio de Notarios del Estado celebró una reunión especial con dos propósitos; de una parte, el relanzamiento de la Revista Notarial de Veracruz, y por la otra, la comida anual por fin de año.En la primera parte, el secretario del Consejo, Alfonso Díaz Lozada, abrió la reunión y presentó al responsable de la vida activa de la RNV, el notario Roberto López Delfín hizo un esbozo de la revista y su proyecto de expansión en el relanzamiento de la misma identificada como la Segunda Epoca y delegó en el licenciado Luis Raúl González Pérez, ex servidor público de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que éste explicara las bondades y futuro del medio de comunicación del Colegio Veracruzano.La publicación de la revista, se dijo, será trimestral y actualmente está catalogado como un medio de excelencia en comunicación que circula por Colegio de Notarios de todo el país, así como Universidades, con su presente de información jurídica y tesis jurisprudenciales.En la reunión hizo uso de la palabra el Presidente del Consejo Directivo, el notario Adolfo Montalvo Parroquín quien, independientemente de agradecer la presencia de la licenciada Celina Quintero Padilla, Encargada del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, en su carácter de representante del gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, enfatizó que el Estado de Veracruz es uno de los pocos, si no el único, que ha mantenido en activo sus actividades registrales durante todo el tiempo de la presencia del Covid-19, y por ello su agradecimiento del gremio notarial con el gobernante, para mantener la certeza y seguridad jurídica durante todo este tiempo, con la fe pública delegada que otorgan los notarios públicos del estado.Al concluir la reunión, la licenciada Celina Quintero Padilla hizo llegar a los notarios públicos del estado, el saludo del responsable del área, licenciado Eric Patrocinio Cisneros Burgos y así como del gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez.2.- Diciembre como mes indiscutido de celebraciones, enmarcó también el 52 Aniversario de la generación de licenciados en derecho de la Universidad Veracruzana 1965/1969, entre quienes figuran, entre otros, Luis Hernández Palacios Mirón, Felipe Amadeo Flores Espinosa, Gustavo Souza Escamilla, Carlos Rodríguez Moreno, José Lima Cobos, José Luis Zamora Salicrup, José Luis Meseguer Lima, Socorro Sandoval Vázquez, María Eugenia Pang Gutiérrez, y Gerardo Cruz Tejeda. Enhorabuena por los vivos y el recuerdo por los ausentes.3.- Otra más: La comida anual de Vía Veracruzana a la que asistieron Felipe Amadeo Flores Espinosa y Héctor Yunes Landa, mostró el rostro de la Asociación Política que hoy preside Juan Carlos Campos Tadeo, en el que se entiende que seguirán en la actividad política con renovados propósitos políticos de plena comunión con la sociedad, a la que, se dijo, pretenden seguir sirviendo desde la trinchera de trabajo sin colores partidistas, pero en el marco del quehacer político.Los integrantes de Vía departieron en uno de los salones de conocido hotel en la salida de Xalapa hacia Veracruz, a la que asistieron en gran número.Les espera arduo trabajo si pretenden seguir actuantes en la vida socio-política del estado.4.- Hoy, también en ese marco festivo, Rosa Aurora Rueda Rauda, mi esposa, celebra un año más de vida... y los que sigan."Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "