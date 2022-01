Avala Senado grupo plural con derecho a voz... pero sin voto ni prerrogativas...

1.- El denominado Grupo Plural, en el Senado, presentó ante el Tribunal Electoral una queja por no haber sido integrados en la Comisión Permanente.Ayer aprobó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que el Senado de la República deberá modificar sus normas internas para incluir a los legisladores independientes en las diversas comisiones, incluida la Permanente.La orden aprobada responde a una queja que las senadoras Nancy de la Sierra Arámburo, Alejandra del Carmen León, y los senadores Germán Martínez, Emilio Álvarez Icaza y Gustavo Madero, quienes manifestaron "...su derecho a ser considerados para integrar la Comisión Permanente, ello en atención a los criterios de proporcionalidad y pluralidad..."Sin embargo, el diseño de la conformación de las propuestas de la Cámara de Senadores para integrar la Permanente,"...excluye de manera automática las senadurías independientes o que no pertenecen a ningún grupo parlamentario..."En el proyecto, presentado por el magistrado Felipe de la Mata, se determinó que el Tribunal tuvo facultad para tratar el tema, a partir de que se trata de derechos político electorales.La mayoría de las magistraturas consideraron que "...se trató de un acto jurídico y no político..."Sin embargo, el magistrado José Luis Vargas [para variar] fue quien votó en contra del caso, alegó que el proyecto representa una violación a la vida interna del Senado.El Tribunal ordenó al Senado "...que su normativa interna establezca un procedimiento y disposición para garantizar cómo un conjunto de senadurías independientes o sin grupo parlamentario, pueden integrar la Comisión Permanente, y en su caso, otros órganos legislativos.Por otro lado, en consonancia, la Sala Superior ordenó también a la Cámara de Diputados que incluya la representación de todos los grupos parlamentarios.Y es que la diputada Ivonne Ortega y el diputado Jorge Álvarez Maynez, de Movimiento Ciudadano, reclamaron que su partido no fue incluido en la conformación de la Comisión Permanente.Se ordenó a Diputados y su Junta de Coordinación Política, que en la próxima integración de la Comisión Permanente, "...las diputaciones estén representadas conforme al principio de máxima representación efectiva y conforme a los criterios de proporcionalidad y pluralidad..."Como era de esperarse, el senador Germán Martínez, integrante del Grupo Plural, celebró la decisión del Tribunal Electoral. Con la resolución, expuso, el grupo gana el respaldo y respeto a la voz de la ciudadanía."El Grupo Plural gana entrar a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que se le había negado", y a través de un video que difundió en la cuenta de Twitter del Grupo Plural, subrayó que silenciar a diputadas, diputados, senadores y senadoras, o intimidar periodistas, debilita la democracia."Hoy fortalecimos la libertad de expresión, la libertad de asociación para todas y todos los mexicanos", finalizó.2.- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad promovida por senadores de oposición en contra de la Ley de Hidrocarburos (LH).Este juicio constitucional fue promovido desde junio del año pasado, pero en un primer momento el ministro Alberto Pérez Dayán determinó desecharla, pues encontró que los senadores "...no presentaron las firmas suficientes para sustentar su petición..."Sin embargo y en ese tenor, esta decisión fue impugnada mediante un recurso de reclamación, el cual fue resuelto a su favor por la Segunda Sala, por lo cual el ministro Pérez Dayán aceptó ya a trámite la acción de inconstitucionalidad.Por su parte los senadores designaron como sus representantes ante la SCJN a sus compañeros Julen Rementería, Miguel Ángel Osorio Chong, Dante Delgado, Miguel Ángel Mancera y Emilio Álvarez Icaza.3.- Los presidentes de los Comités Nacionales del PRI y el PAN, Alejandro Moreno [Alito] y Marko Cortés, pintan su raya y con su actitud, propiciarán que los partidos de su militancia, vayan al precipicio.Las candidaturas en Hidalgo y Oaxaca para las gubernaturas que se elegirán este año, abona el camino... ¿Y los militantes? Para ellos no cuentan...En esta entidad el PRI está en ceros... Y el PAN lucha para salir de la mediocridad..."Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "