“Que se vayan con su cuento a otro lado”, dice AMLO sobre rediseño del espacio aéreo

1.- Acusó que los presuntos problemas de rediseño denunciados por expertos tras el percance en el AICM, en realidad fueron inventados por sus adversarios y la prensa "conservadora".2.- Ayer, en la celebración del Día de las Madres, en la ciudad de México, frente al edificio de la SCJN [Suprema Corte de Justicia de la Nación], un puñado de mujeres se manifestó clamando:... “Las cárceles mexicanas están llenas de inocentes (...) O porque los policías o ministerios públicos se confabularon para fabricar los delitos”, dice el ministro [Se refieren a Arturo Zaldívar Lelo de Larrea] en los carteles que mandó hacer el movimiento #HazValerMiLibertad, integrado por familiares de personas encarceladas en el estado de México luego de procesos llenos de irregularidades, de detenciones arbitrarias, torturas y fundados “en las declaraciones de testigos únicos”.Lady Plácido Arroyo dijo que el denominador común es que sus familiares están en prisión por delitos graves (extorsión, secuestro, asesinato), en procesos fabricados que fueron convalidados por los jueces y pese a que “no hay pruebas contundentes."“Venimos a hacerle un llamado al ministro presidente Zaldívar porque, como él ya lo dijo, hay miles de personas inocentes en las cárceles”.En agosto pasado, miembros del colectivo se mantuvieron en huelga de hambre durante 19 días, frente al palacio de gobierno en Toluca, en demanda de que se cumpla la ley de amnistía aprobada hace dos años por el Congreso local. Demandaban que 25 personas encarceladas mediante procesos irregulares sean beneficiadas por la citada ley. Frente a la falta de respuesta, decidieron trasladar su protesta a la capital del país, para pedir la intervención del máximo tribunal del país.Mientras se preparaba la peluquería, varios oradores denunciaron que la fabricación de delitos en el estado de México se ensaña con las personas pobres. “Ahí es un delito ser moreno y andar mugroso del trabajo”.El movimiento, en el que participan profesores, recicla y adapta consignas de la CNTE: “¡De norte a sur, de este a oeste, sacaremos a los presos, cueste lo que cueste!”; “Lucha, lucha, no dejes de luchar, por los presos inocentes no vamos a parar”; “De noche, de día, exigimos amnistía”.Enrique, Edmundo y Heriberto Santiago Lorenzano están presos desde hace 14 años acusados de asesinato. Su hermana Esmeralda llevaba ese mismo tiempo sin cortar su cabellera.“Nos raparemos para darle reconocimiento y empatía a todas y todos los presos inocentes... (Vamos a) romper la imagen de mujer sumisa, estigmatizada y violentada... No tengo vergüenza de mostrar mi rostro, mi rostro de dignidad, este simple gesto es un acto de amor, de rebelión y libertad”, dijo al micrófono antes de ver caer una cabellera que casi le llegaba a los tobillos, a manos de un muchacho disfrazado de juez.Las cabelleras de Esmeralda y otra docena de mujeres terminaron en una manta blanca frente al supremo tribunal.Y así el festejo en el emblemático día de este mes de mayo....3.- El problema que autoridades del ramo se empeñan en invisibilizar, pero que lacera más aún la miseria en que viven miles de trabajadores del campo, y que, por extensión, afecta la economía de cientos de miles de familias.Y la solución se difiere, una y otra vez y en los mercados de ciudades y pueblos, los productos del campo llegan en proporciones mínimas:Y todo porque nadie frena los altos costos de los insumos, y menos brindan apoyos económicos a los productores. “...Las altas importaciones de fertilizantes para abastecer las dos terceras partes de la demanda nacional y cuyo precio aumentó en más de cien por ciento desde 2021, ha llevado a que agricultores utilicen menos dosis, en detrimento de los cultivos o a que dejen de sembrar, lo que impactará en la producción de alimentos.En el país se fabrican tan sólo 2 millones de toneladas del insumo, ante una demanda de 6.5 millones, incluso el gobierno federal lo importa para cubrir parte de los apoyos del programa de fertilizantes.La relevancia es tal, que de 22 millones de hectáreas cultivadas en el territorio nacional, en 15 millones se utilizan fertilizantes, señalan reportes del Sistema de Información Agropecuaria y Pesquera (SIAP), y ese insumo representa 30 por ciento de los costos de producción. México es el sexto mayor comprador de fertilizantes nitrogenados en el mundo y el séptimo de urea, indican estudios de 2020 de Naciones Unidas.Aun así, el alto costo de los abonos podría ser el problema menor, ante el riesgo de que en el futuro inmediato haya desabasto e impacte negativamente en las cosechas, sostuvo Marcel Morales, experto en temas agrícolas y director de Biofábrica siglo 21.Rusia, actualmente en conflicto bélico con Ucrania, es de los principales productores de fertilizante y ha tomado la decisión de reducir las ventas.Estimó que, con los altos costos de los químicos de mejora de cosechas, habría desplome en la producción de maíz y frijol, ya que sembraron menos superficie o utilizaron dosis más bajas, lo que va a significar menores rendimientos.La carestía de los fertilizantes data de hace dos décadas, cuando la tonelada de urea, el que más se utiliza, pasó de mil 900 pesos a 8 mil en 2019, y ahora llega hasta a 24 mil pesos, indicó. En 2021, los precios crecieron por arriba de cien por ciento, indica información del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas.A esto se agrega el aumento que se dio al comenzar el conflicto bélico de Rusia y Ucrania: en el primer trimestre del año la urea tuvo un alza de 72.4 por ciento respecto del mismo periodo de 2021, indicó.En el alza de los precios de fertilizantes incide el incremento en los bienes para su producción, ya que datos del Banco Mundial indican que en 2021 el gas natural subió 91 por ciento y el petróleo 67 por ciento. A esto se añaden las interrupciones en los flujos del transporte de mercancías debido a la pandemia de Covid-19, lo que ha contribuido a que los agricultores reporten mayores precios al menos cada 15 días, desde octubre pasado.El país es altamente dependiente de las importaciones. El año pasado ascendieron a 4.4 millones de toneladas, lo que equivale a 65 por ciento del total del consumo nacional.De esas compras externas, 30 por ciento provienen de Rusia. Mientras en el país se produjeron en 2021 tan sólo 2 millones de toneladas, 500 mil menos que en 2019, indican datos del SIAP, que refiere que el descenso en esta producción comenzó desde 2013, cuando se generaron 2 millones 82 mil toneladas.En tanto, la Sader distribuyó en el programa de fertilizantes del año pasado, 185 mil toneladas, de las cuales 55 por ciento importó y anunció desde abril que se ampliará la operación a agricultores de maíz de comunidades indígenas de nueve estados.En 1991 comenzó la privatización de las unidades de Fertimex y para 1993, las 12 plantas distribuidas en las regiones centro, golfo y noreste del territorio nacional ya eran privadas, se estima que tenían una capacidad instalada para producir 4.5 millones de toneladas...” La Jornada.4.- El “Canelazo” tiene muchas repercusiones, sobre todo, de quienes empeñaron hasta los calcetines para apostar “y asegurar ganancias de miles de dólares”De pinche “vendido” no bajaban al tapatío que a la sombra de su fama de campeón de boxeo, ha logrado millonarias ganancias con sus negocios de guantes, guanteletas, sacos de golpeo, playeras y cachuchas para el sol.Al tapatío le vale un comino lo que le gritaban al terminar su encuentro de box con el ruso. Su "lana" estaba asegurada. De milagro los apostadores de Las Vegas no lo dañaron a botellazos, pero ni con las mentadas de madre que le lanzaban, porque, aparte de eso, los gritos de ¡Tongo, tongo! Pinche mariachi! No le hicieron otra cosa. Y Santos Saúl Alvarez Barragán [alias] el Canelo Alvarez, fue minimizado por el ruso Dmitri Vibol, quien dijo: Sólo le gané al Canelo Alvarez y nada más. Nada del otro mundo... para que se eduque.