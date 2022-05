...Ninguno de los Alejandros [del PRI] da el perfil...

1.- Y esto es cierto, afirman PRIstas y no priistas: Ninguno de los dos Alejandros dan el perfil para ser candidatos de la Alianza PAN-PRI-PRD y si se une, MC. Alejandro Murat [el oaxaqueño] aunque levantó la mano y se apuntó como presunto aspirante para la candidatura presidencial del PRI que, dijo, sí quiere, ...aunque desde ya, le imputan ser pro guinda “...pero que debe esperar la decisión de su partido...” dijo.Por otra parte, sucede que otro, éste, Alejandro Moreno Cárdenas [ora más pior] también quiere, como se los hizo saber a los expresidentes del PRI con los que desayunó, [él es actual dirigente del tricolor] y que no están con él, y a los que dijo que “...él es el único candidato del bloque opositor...” Sí Chucho, brinco dieras...”2 - El senador Ricardo Monreal consideró que las elecciones son el ejercicio democrático para saber, con democracia, por quién seremos gobernados.En referencia al día internacional de la Internet, Monreal dijo que las campañas electorales han cambiado en su concepción, porque ahora el candidato asiste al mitin y tanto las plataformas digitales, como las redes sociales, se encargan de hacerlo viral para que llegue a más personas.Esta situación ha provocado que los candidatos electorales no tengan acercamiento con sus simpatizantes. [decimos: que los divorcia de plano con los electores]. Y qué bueno: Ya se dijo por el rumbo del Zócalo, que también tiene derecho... y se suma a otros tres...3.- Por si alguien lo ha olvidado: al inaugurar la Cumbre de la Democracia Electoral, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, aseguró “...que la pérdida de la confianza en parlamentos y partidos se ha agravado por las prácticas, que ofrecen efectividad en las soluciones de algunos problemas, pero a costa de retrocesos en materia democrática o de socavar los logros alcanzados en la construcción de sistemas en materia democrática, los logros alcanzados en la construcción de sistemas electorales que garantizan contiendas democráticas en la renovación de cargos públicos y el respeto y garantía de los derechos políticos fundamentales”.Comentó además que, “...en el más reciente estudio de IDEA Internacional, destaca que en cinco años, siete países han dado pasos hacia regímenes democráticos pero otros 20 los han dado hacia sistemas autoritarios...”En este contexto, Kevin Casas Zamora, director de la organización IDEA Internacional, denunció la estrategia de golpear a las autoridades electorales como forma de socavar a la democracia.Para manifestarles nuestro apoyo incondicional a las autoridades electorales que protegen la confianza en el ejercicio del sufragio es que estamos en esta cumbre y para decir que no es en la boca de los profetas iluminados por muy populares que sean, donde habremos de escuchar la voz del pueblo, sino en el humilde ritual de contar cada sufragio de forma transparente, creíble y honesta, que es justamente lo que hacen las autoridades electorales en un sistema democrático”, dijo Casas Zamora.Participaron también en este ejercicio, Luis Almagro presidente de la Organización de Estados Americanos y representantes de otras organizaciones político-electorales de Europa y Estados Unidos.4.- No es lo mismo chocolate “que sopa de su propio chocolate, que dicho sea, no es sopa. ”La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó la petición de la Cámara de Diputados de una prórroga para el cumplimiento del fallo que le ordenó reformar la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza (LNUF), corrigiendo las deficiencias que los ministros le encontraron en materia de respeto a los derechos humanos.El máximo tribunal “...emplazó al presidente de dicho órgano legislativo, Sergio Gutiérrez Luna, para que en los próximos 10 días, le informe de las medidas que han tomado para cumplir con el fallo constitucional, o de lo contrario le impondrá una multa y aplicará las sanciones fijadas en el artículo 46 de la Ley Reglamentaria del artículo 105 constitucional, que incluyen separación de su cargo e incluso consignación por desacato” Ya se verá si se puede...Dicho fallo fue emitido el 26 de octubre del año pasado, cuando el pleno de ministros resolvió la acción de inconstitucionalidad 64/2019, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ordenando al Congreso de la Unión que corrigiera los defectos encontrados en la LNUF durante su primer periodo ordinario de sesiones, el cual concluyó en abril pasado.Como el plazo se venció, Gutiérrez Luna, líder cameral de los diputados, envió a la SCJN un escrito solicitándole que ampliara el término y les permitan hacer las reformas necesarias en el segundo periodo de sesiones de este año.Y para que quede claro: Sin embargo, la SCJN se negó, según se dio a conocer en un acuerdo publicado en estrados: “Al respecto, no ha lugar a otorgar prórroga de plazo para el cumplimiento de la sentencia dictada en el presente asunto, ya que el plazo fue claramente especificado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.La SCJN también solicitó información al Senado sobre los pasos que ha tomado para cumplir con su fallo, la respuesta fue que en esa Cámara no se analiza ninguna propuesta al respecto: “el secretario general de Servicios Parlamentarios de la Cámara de Senadores, después de una búsqueda en los archivos, determinó que no tienen registro de algún documento tendente a dar cumplimiento al fallo constitucional dictado en el presente asunto”.La Corte emplazó a la Cámara de Diputados, como Cámara de origen de la ley, a que en los próximos 10 días hábiles le entregue copias certificadas de los documentos que “acrediten los actos que ha llevado a cabo para lograr el cumplimiento fehaciente del fallo constitucional”.Entonces: Sí hay división de poderes...5.- Continuidad con cambio, eso es lo que espero, delineó la mañana de ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre la expectativa que tiene del próximo gobierno.“Espero que continúe la transformación, con otro presidente, hombre o mujer y que sea el pueblo el que elija libremente”, expresó.Ayer fue pues, por segundo día consecutivo, abordó el tema de la sucesión presidencial y, a pregunta expresa sobre las aspiraciones del coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, el mandatario manifestó que el legislador “tiene derecho” y no se le excluye.Insistió que en Morena “hay muchos y muy buenos (aspirantes), mujeres y hombres. Afortunadamente, en el movimiento de transformación".En la oposición, dijo, pueden ser candidatos [¿?] "Claudio X. González, Alejandro Murat, Alfredo del Mazo, Margarita Zavala, Lily Téllez, (Gabriel) Quadri..." [Alejandro Moreno Cárdenas [Alito] no entró en esa cita]...