Vaya coincidencia [¿?] habrá elecciones locales...

1.- La revelación de otro audio del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, refiriéndose de forma despectiva a los reporteros, de parte de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, propició desde temprano que el presidente priísta publicara un boletín de prensa para anunciar que hoy acudirá a la Fiscalía General de la República (FGR) a presentar una denuncia penal contra esa funcionaria. Aduce que el gobierno pretende “desprestigiarlo”.El campechano reaccionó ante el contenido del nuevo audio, donde se escucha su voz inconfundible. Lo mismo, al inicio de la semana pasada, la gobernadora campechana dio a conocer un audio en el que también se distingue al priísta expresarse sobre un monto de 25 millones de pesos, que el dueño de Cinépolis debió entregarle como concepto de apoyo.Alito -conocido así en el argot político- anunció esta mañana, que “ante las falsedades difundidas en supuestos audios suyos, acudirá a la Fiscalía General de la República (FGR) para presentar una denuncia penal en contra de quienes están promoviendo dichos actos, divulgando información falsa y mintiéndole a la ciudadanía, y no nos vamos a dejar, no nos van a callar”.El comunicado refiere que, a través de sus redes sociales, el dirigente nacional del tricolor dijo que el Gobierno Federal y Morena, por medio de la gobernadora Layda Sansores, “han emprendido una campaña para desprestigiarlo, publicando audios que a todas luces son grabaciones ilegalmente obtenidas y vilmente editadas, a fin de componer frases y conversaciones que no existieron.“El presidente Alejandro Moreno argumentó que el montaje que hace Morena con esas supuestas conversaciones, es buscar dividir al bloque opositor: Quieren enfrentarnos con los medios de comunicación y con la ciudadanía. Es el paso a paso de las dictaduras. No podemos caer en sus cortinas de humo y mentiras”.De esa forma, se aduce, los intentos del gobierno de Morena por crear división y confrontación entre la oposición, los medios de comunicación y la sociedad civil, “el líder nacional del tricolor expuso que si los audios presentados por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, tuvieran un ápice de veracidad, hubiera acudido a las instancias a presentar una denuncia. Pero como no es el caso, prefieren publicarlos en un programa insípido, sustentado en chismes y mentiras.“Esos ataques comenzaron mediante la publicación de audios manipulados, que les funcionaron muy poco. Sin embargo ahora, como ya no tienen más voces que editar, optan por audios con voces falsas, queriendo atribuirlas a mi persona. Una vez más, Morena mintiendo y creando cortinas de humo alejadas de la realidad. Sabíamos que estos ataques sucederían, conmigo, este gobierno autoritario y represor se topará con pared. No podemos caer en sus cortinas de humo y mentiras”, expresó.El líder nacional del tricolor expuso que “si los audios presentados por Layda Sansores tuvieran un ápice de veracidad, hubiera acudido a las instancias a presentar una denuncia”."Como no es el caso, prefieren publicarlos en un programa insípido, sustentado en chismes y mentiras”, expresó.3.- Apunta Darío Celis en su columna del Financiero de ayer [miércoles]: DANTE DELGADO Ha sido claro y reiterativo: Movimiento Ciudadano (MC) va solo por la presidencia de la República en 2024. Dante aprendió que las alianzas, aun ganando, dejan poco o nada a su partido.Por ello ha descansado en candidaturas propias, que le han permitido generar un capital político propio y en crecimiento, frente a partidos en vías de extinción como el PRD y PRI.O un PAN estancado y rémoras como el Partido Verde y Partido del Trabajo y, por donde se vea, una oposición carente de liderazgos de cara a la carrera presidencial que deberá iniciar en forma el año próximo.A una década de fundado, MC gobierna Jalisco con Enrique Alfaro y Nuevo León con Samuel García, y más de 130 municipios como Monterrey con Luis Donaldo Colosio Riojas y Guadalajara con Pablo Lemus.Con Alfaro cargando el desgaste de más de tres años y sin manifestar interés en la Presidencia, García y Colosio son las cartas fuertes que al momento trae el partido naranja.Ambos jóvenes, que llegarían a 2024 con menos de 40 años de edad, mediáticos, los dos en un bastión clave del país como es el estado de Nuevo León y su capital.Samuel ha tenido puntos a favor, como arrancar su gobierno llevando a vacunar a menores de edad en caravanas de autobuses a Texas, así como meter a la cárcel a su predecesor, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco.Como negativos, sus frivolidades en redes sociales, la herramienta que, paradójicamente, le ayudó a ganar las elecciones, y los crecientes femenicidios, teniendo al caso Debanhi como el más paradigmático.Con escasa carrera política, que se limita a una diputación local, la principal ventaja de Colosio Riojas es el reconocimiento del nombre o marca de su padre, que le permite ya estar en encuestas rumbo a 2024.No es poca cosa: sobre todo en un partido que apuesta por la mercadotecnia pura. Ahí están los casos del jingle de “naranja, naranja”, el niño Yuawi, o candidaturas polémicas como la de Roberto Palazuelos.La decisión de Colosio de optar por la presidencia de Monterrey en lugar de disputarle la gubernatura a García fue un acto prudente donde se fue por lo seguro, sin considerar la debacle de la morenista Clara Luz Flores.Aún incipiente, pero ya con un trabajo constante opera un grupo de promotores por su candidatura para el 2024, a cargo del consultor Efraín Martínez, así como algunas encuestas a modo.Con una vida familiar discreta, todo lo contrario al tándem Samuel García-Mariana Rodríguez, Colosio Riojas está casado desde 2009 con María de la Luz García Luna.Tropiezos leves, como el video difundido de una reunión por Zoom con el cabildo, donde el presidente municipal transmite desde lo que parece un restaurante y algo pasado de copas.“La política no es, va siendo”, suele decir Dante Delgado. Con esa visión pragmática ha ido bregando con diferentes aliados, entre ellos el mismo Andrés Manuel López Obrador, abriendo y cerrando espacios, adaptándose a las circunstancias y sacando el mejor provecho posible.Y según vaya siendo la política, y si se consolida el favoritismo presidencial por Claudia Sheinbaum, Dante también tiene en la mira a Marcelo Ebrard y a Ricardo Monreal para 2024, con quienes guarda excelente relación.El acuerdo puede ser un ganar-ganar, con las candidaturas a la presidencia y a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, con dos candidatos que son operadores electorales experimentados.También falta definir las candidaturas para los estados: de entrada Lemus puede asegurar la continuidad de MC en Jalisco y el propio Dante podría buscar, por tercera vez, la gubernatura de Veracruz.P.D.- También en San Juan hace aire: Carlos Loret de Mola lamentó los supuestos dichos del presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, quien presuntamente declaró que a los periodistas no hay que matarlos a balazos, sino que "hay que matarlos de hambre".A través de sus redes sociales, el columnista de EL UNIVERSAL calificó de "despreciables" e "indignantes" las supuestas expresiones del líder priista, que fueron filtradas por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores.