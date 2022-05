No de ayer ni de antier... desde meses atrás...

1.- Hemos sostenido y ahora con mayor razón: Alejandro Moreno Cárdenas [alito] es una “carga” para el PRI de ayer; de hoy y seguramente de mañana, porque no se quiere ir y en ese partido les falta valor y liderazgo para darle una patada por el trasero para que deje la presidencia del CEN.Se agarra de la silla a veinte uñas y como en “la militancia” no hay valor ni estrategia para echarlo de Insurgentes Norte, seguirá causándole graves daños a esa formación política. Está intratable porque se siente protegido por los dueños del poder que lo mantendrán allí para que finja ser oposición y, de paso, “que empine” al PAN y al PRD que, “por respeto a los priistas”, no le sugieren que se vaya. Que su tiempo se pasó.Y no porque la tránsfuga ahora gobernadora de Campeche, le cobre facturas con los videos que, ciertos o falsos, le abona a su partido para que los tricolores sean exhibidos por un dirigente nefasto desde que se hizo del poder.Es tiempo de que los priistas que deambulan por San Lázaro y el Senado, se fajen los pantalones y pongan también un poco de vergüenza para no dejar en la calle al PRI, el partido que los llevó al poder.Deben echar a Alejandro y que se quede con su cheque quincenal o mensual que, como diputado, tiene asegurado por lo que estará del trienio legislativo.Digo, si tienen valor y vergüenza... ah, y de paso para que en realidad haya un frente que le signifique contrapeso a los de enfrente que ahora disfrutan del poder...No les sigan dando “parque” a analistas y opositores: echen de una vez a Alito, y si pueden, de paso a Marlon Ramírez Marín, del CDE de Veracruz. Qué les cuesta.2.- Y como antier escribió Raudel Ávila: “...El PRI se convirtió en una especie de costal de boxeo con una grieta por donde se escurren uno a uno todos los granos de arena que lo rellenan (su militancia). Cada bofetada de la dirigencia actual a la militancia, cuando prometieron elecciones primarias y democracia interna pero nunca cumplieron, hizo más grande la grieta del costal y la arena se salía con mayor velocidad. Designaron candidaturas y diseñaron listas con sus parientes, amigos, parejas.En 2018, los priistas votaron con los pies y emigraron a Morena, que les abrió sus puertas de par en par a tal punto que desplazaron integralmente a la militancia obradorista. Calcule usted el número de expriistas en la bancada legislativa de Morena, en el gabinete presidencial o en las gubernaturas y se dará cuenta que la cuarta transformación no significa nada sino la migración masiva de priistas al obradorismo.El papel de un presidente de partido, si es que aspira a ser líder y no nada más dirigente, supone la prioridad de unir a los grupos internos, no fracturar más la institución y estimular el éxodo de cuadros presumiendo que “lo mejor del PRI se quedó en el PRI.” No es cierto. Lo mejor del PRI hace mucho que se fue a otros partidos o se quedó en su casa. En 2021, los restos del priismo se fueron a Movimiento Ciudadano y algunos a Morena.La interrogante final es quién va a quedarse con los últimos militantes del PRI cuando pierda las tres gubernaturas que le quedan entre 2022 y 2023...”3.- El sistema lagunario veracruzano languidece al punto de casi desaparecer. Laguna [ex] del Farallón encabezó la sequía en la costera hacia Nautla. Laguna Verde la imita. Está por extinguirse y no se ve una mano amiga que les ayude a sobrevivir, como no sean con palabras y discursos.Da la impresión de que a nadie le importa el fenómeno que las está llevando a la extinción total.Las tormentas y ciclones no van a realizar el milagro de sobrevivencia. Se necesita la intervención humana.Pero parece que a nadie le importa. Así son las cosas.Sólo falta que la de San Julián siga por la misma ruta... ¿La de Catemaco también? No, esa no. Tiene la protección de los brujos...3.- “...Un juez federal admitió a trámite el amparo presentado contra el convenio que el gobierno federal firmó con la República de Cuba para contratar a médicos de dicho país y traerlos a México para brindar sus servicios a la población mexicana.El juez Segundo de Distrito en materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo de Puebla, José Luis Evaristo Villegas admitió la demanda presentada por un ciudadano que afirmó que las autoridades mexicanas no han verificado la calidad de los médicos cubanos que llegarán a México ni se han homologado sus estudios conforme a las leyes aplicables en la materia.El juez negó la suspensión provisional...” solicitada por el quejoso porque afirmó que hasta el momento no se advierte que el convenio suscrito por el gobierno federal no contraviene disposiciones de orden público."Los actos futuros de realización incierta, tanto en su ejecución como en sus efectos, no son susceptibles de servir como materia a la medida cautelar; sólo procede ésta si se tiene certidumbre acerca de su realización por tratarse de actos inminentes", concluyó el juez.El próximo 1 de junio, el juez decidirá si concede o no la suspensión definitiva luego de revisar los informes previos que envíen las autoridades demandadas...” Apuntes del Universal."Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "