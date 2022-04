Condenada: July se quedará 60 años en prisión por asesinato de Rectora

July Raquel “N” fue sentenciada a 60 años de prisión por el delito de homicidio doloso calificado de la rectora de la Universidad Valladolid, de María Guadalupe Martínez Aguilar.Mediante un comunicado, la Fiscalía General del Estado informó que, dentro del Juicio 51/2021, el juez de Juicio del Distrito Judicial de Xalapa dictó sentencia condenatoria por el crimen perpetrado el pasado 29 de junio del 2020.Martínez Aguilar fue asesinada en su casa con arma de fuego y se atribuye la participación de July “N” como coautora material en la ejecución del ilícito.Además, se le impuso una multa de 100 Unidades de Medida e inhabilitación de derechos civiles y políticos.Apenas el 6 de abril, el juez Francisco Reyes Contreras condenó a July Raquel “N” después de los alegatos de clausura en el juicio que se desarrolló en la sala de juicios orales del Juzgado de Pacho Viejo.Cabe recordar que por este caso también se encuentra detenido Alberto “N”, hermano de July, así como otro sujeto de nombre Fernando Enrique “N”.Durante el proceso de la sentenciada, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al gobierno de Veracruz y a la FGE, al acreditar que los elementos ministeriales aprehensores torturaron y agredieron sexualmente a July quien fue detenida en la Ciudad de México el 6 de noviembre de 2020Desde ese año su familia interpuso la queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), cuyo proceso fue acompañado por el Centro Pro-DH. La Comisión Nacional ejerció su facultad de atracción y emitió la recomendación 51VG/2022, donde acreditó violaciones graves a derechos humanos cometidas contra la mujer.Durante la etapa de juicio, mediante sus redes sociales, la hija de la rectora afirmó que en el crimen estaría implicada su tía, hermana de su madre.“El 29 de junio de 2020 dos hombres armados entraron a mi casa y asesinaron a mi mamá. No se robaron nada, que es algo que vi en muchos comentarios, de que un robo, un robo, un robo, o sea, no, yo estuve ahí y no.“O sea, sí se llevaron nuestros teléfonos, porque ya saben, lo normal de dame tu teléfono y de que no sé qué. Fue lo único, realmente no se llevaron dinero, no se llevaron nada, su único motivo realmente sólo fue venir a matar a mi mamá y pues nada; o sea, hasta lo que sabemos, hasta ahorita, es que estas personas, estos sujetos fueron mandados por una de las hermanas de mi mamá”, indicó la joven mediante un video subido a TikTok.