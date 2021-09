Confinamiento aumentó lectura, pero libros necesitan llegar a las calles: Paco Ignacio Taibo II

Al reconocer que la industria editorial, producto de la pandemia de COVID-19, sufrió "un golpe muy fuerte" y "parejo" con el cierre de librerías; el director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, destacó que la estrategia "Quédate en casa leyendo", funcionó.



Durante su visita a la Capital del Estado, donde acompañó a autoridades federales a inaugurar una librería, el funcionario federal dijo que durante el confinamiento "aumentó la lectura entre los que ya leían"; no obstante, expuso que el problema para el conglomerado de libros del Estado, denominado Fondo Educal, es que necesita estar en la calle para llegar a los que no leen.



"Necesita el barrio, la colonia, la comunidad agrícola, la secundaria, para llegar y regalar libros a los normalistas y eso la pandemia nos hizo una herida profunda, pero aun así ha estado creciendo el número de lectores", puntualizó.



Taibo II calificó como "una tontería" que se critique el versionar un libro en una serie o una película, ya que dijo que los niveles de entretenimiento y de la educación sentimental no tiene que competir, sino que deben ser complementarios.



"No cierres la puerta al libro, ésa es la mayor preocupación, a un adolescente decirle: te lo estás perdiendo compadre, pero hay que decírselo de manera provocativa, inteligente, no autoritaria", consideró al decir que, para volverse lector, "los caminos son otros".



Sobre la expresión de que los "mexicanos no leen", indicó que lo dicen los que no leen por sobre los que sí lo hacen, aunque desde su punto de vista, esta actividad literaria podría ser mucho mayor.



Por otro lado, expuso que Xalapa ya merecía tener una Librería como la "Manuel Maples Arce" del Fondo de Cultura Económica, inaugurada esta tarde en compañía del gobernador Cuitláhuac García Jiménez; la directora del IVEC, Silvia Alejandre y el alcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero.



"Necesitábamos una buena librería en Xalapa, Xalapa es una ciudad tradicional e históricamente de lectores. De alguna manera tenemos que creer en el resto del Estado y ahora que salgamos lentamente de la campaña empezar a soltar tianguis, ferias de libros locales, pedidos de libros, operaciones de regalo y distribución, bibliotecas a las Normales", enfatizó el polémico Director.