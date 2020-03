Corren a periodistas de Ciencias Químicas UV, en Orizaba, ante denuncias de acoso

La cobertura de un “tendedero” con denuncias de acoso sexual en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Veracruzana (UV), en Orizaba, motivó que personal de vigilancia sacara a empujones a un reportero “por órdenes del Vicerrector”.



Como ha ocurrido en otras facultades, alumnas de Ciencias Químicas exhibieron también las situaciones de hostigamiento sexual que viven.



“El maestro Héctor Hugo Cruz me propuso algo indecente con tal de pasar su materia”, “Salomón, él era hostigante, insistía mucho aunque yo le decía no, me esperaba a la salida, me acosaba”, “Profe Rubén, deje de pedir beso a las niñas”, “Quiero mis clases de geometría, no saber sus gustos en niñas, “Rubén Darío me dijo que tenía labios besables”, son algunos de los mensajes que colocaron.



Fue al momento de comenzar a tomar fotos, que una vigilante de la empresa privada Delta se acercó a uno de los periodistas y le dijo que no podía estar ahí.



“Salgan ustedes”, dijo y le dio un empujón al comunicador, tras lo cual sacó la chicharra eléctrica y la usó dos veces al aire.



Fueron tres empujones los que dio la mujer al reportero entre las protestas de los demás que lo acompañaban y ya cerca de la puerta, le dio un último empujón.



Sobre el proceder de los elementos de seguridad, algunas alumnas comentaron que el Vicerrector se enojó por la cobertura que han tenido los otros “tendederos” y dio órdenes de no dejar pasar a los medios.



Tras ser informado de la agresión, el vicerrector Eduardo Martínez Canales aseguró reprobar toda agresión hacia los representantes de los medios de comunicación y de cualquier persona, por lo que se solicitaría la remoción de la elemento "pues no se apega su comportamiento con la filosofía universitaria de respeto".