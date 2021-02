Critican al INE por obligar a adultos mayores a recoger su credencial, en Orizaba

Ciudadanos que acuden hacer sus trámites al módulo del Instituto Nacional Electoral (INE) en Orizaba, criticaron y otros lamentaron que a las personas de la tercera edad, se les obligue acudir por su credencial de elector cuando ya está lista y no acepten que alguien más vaya por el este documento oficial.



En este sentido explicaron que preocupa que ante la contingencia sanitaria, los abuelitos tengan que salir de casa y desplazarse hasta este sitio, pues algunos viajan en taxi, otros en camión, corriendo el riesgo de contagiarse de COVID-19.



Por lo que se ha observado en los últimos días, algunos ancianos llegan en silla de ruedas o con su andadera, y en su gran mayoría sufren de alguna enfermedad crónico degenerativa.



De igual forma apuntaron los ciudadanos entrevistados que las personas de la tercera edad, por lo regular requieren de un acompañante, pues solos ya no es propicio que transiten en la calle, entonces dependen de sus familiares y de los horarios de estos para poder acudir.



"Mire: a una señora ya de edad avanzada le ponen fecha para recoger su credencial, acude un familiar a recogerla y le dicen que no se la podían dar, entonces pregunta el familiar qué día puede acudir la persona y le exigen que sea el día marcado. Estas exigencias no van con el tema de la pandemia, y más cuando piden que los abuelos se queden en casa".



Aunque los trabajadores de esta oficina del INE hacen su mejor esfuerzo por atender a la gente y cuidar las medidas de prevención para que no se contagien, se les sale de sus manos situaciones como la poca cultura para conservar la sana distancia, la aglomeración, la falta de cubrebocas en las personas entre otros temas.