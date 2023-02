Daniel “se mató trabajando” y ahora empresa no quiere responder

Familiares de Daniel Martínez Pucheta, de 27 años, operador de fletes Lemargo, se manifestaron afuera del complejo Pajaritos para pedir a la empresa hacerse responsable por la muerte del porteño.Indicaron que Daniel tenía dos años laborando para la empresa y tuvo un accidente el 30 de enero en la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa en el kilómetro 77 debido a que una góndola estaba mal puesta y no tenía señalamientos.Ahí el joven murió durante el incendió de la pipa que transportaba gasolina."Mi hijo se mató trabajando y ahorita la empresa no se quiere hacer cargo y mi hijo se murió dentro de la pipa calcinada y no es justo, el cuerpo lo está reteniendo y dice que puede tardar hasta seis meses, no es un animal, él le sirvió a Lemargo y evade su responsabilidad, dejó dos niñas en orfandad, quiero solución", dijo la madre del operador, la señora Adela Pucheta Ixtepan.Más tarde los familiares movieron su manifestación a las instalaciones de Lemargo para continuar la presión.