Denuncian abogados de Orizaba mala atención en Juzgados Octavo y Sexto de lo Familiar

Litigantes de la región de Orizaba podrían tomar los juzgados Octavo y Sexto de lo familiar. Acusan que en ambos tienen problemas, los tratan como apestados, no les reciben promociones porque cuando quieren reducen su horario argumentando casos de COVID-19 en personal de esos Juzgados.



El secretario del Colegio de Abogados de Orizaba Montañas Juan Oropeza Flores indicó que "estamos padeciendo de una situación muy complicada. Independientemente de lo que estamos pasando por la pandemia, la gran mayoría de abogados estamos dispuestos a tomar los juzgados, y como Colegio vamos apoyar. Hemos recibido muchas llamadas y apoyos de todo los agremiados y es que queremos que se resuelva este problema o como ya lo decía los vamos a tomar y que la autoridad le dé una solución".



Explicó que la problemática se centra en que el espacio en estos juzgados es muy reducida para la atención, pero a eso se le agrega que el personal no quiere atender a los abogados porque piensan que son una fuente de infección.



"Ahí nos tratan como apestados, tan es así que el Juzgado Sexto de Primera Instancia tapó la puerta con papel manila para que no puedas ni ver quién está adentro ni lo que están haciendo".



Añadió que en el Juzgado Octavo, también de lo familiar cerró ayer a las 12:00 horas argumentando que había un grupo de contagiados y ya no recibió promociones.



"Como no quieren que la gente se contagie, nos tienen en las escaleras como apestados".



Dijo que si en dado caso no se resuelven estos problemas con las juezas, entonces será un tema que se solucione en Xalapa. Por ello también exigió una reunión con la nueva titular del Poder Judicial.



"Insisto, si no se arregla el problema entonces vamos a tomar los Juzgados. Te quiero decir que el Juzgado Cuarto y Segundo están funcionando de manera maravillosa, pero el problema es con las juezas del sexto y octavo de los familiar".