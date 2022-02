Denuncian que usurparon marca del certamen Señora México Internacional

La directora estatal del certamen Señora México Internacional Veracruz, Vianey Alfonso Aguilar, denunció en conferencia de prensa, el fraude que se realizó usando este nombre en el mes de enero.Declaró que aunque hubo usurpación del nombre, se está tratando de dar seguimiento a las participantes que también fueron víctimas de este engaño."Hubo un mal manejo, no somos nadie para saber si fue con dolo o no pero de que existió, existió. De hecho, las señoras que participaron se han acercado a nosotras para que les demos ese cobijo porque se sienten también lastimadas (...). De ser necesario las vamos a integrar para que ellas también sientan que no fueron defraudadas al cien por ciento", añadió.Informó que la confusión intencional o no intencional, se dio por que el certamen realizado se llamó SM México Internacional pero al presentarse lo nombraron como Señora México Internacional y, que incluso las bandas que portaban las participantes llevaban este título."Aquí la confusión fue que ellos sabiendo que eran SM ocuparon el nombre de Señora México Internacional Veracruz", comentó.Mencionó que el premio otorgado, así como el título de la ganadora, no tiene validez y ante esta mentira, devolvieron las coronas.Afirmó que a escasos días de la final, las participantes tenían el conocimiento de que el concurso no era verídico y que incluso la directora nacional del certamen "original" pudo llegar a cancelar la final. Sin embargo, se abstuvo de la decisión pues generaría un daño emocional a las participantes."Se platicó con la directora nacional de Señora México Internacional, obviamente estaba en su derecho de llegar hasta a cancelar el evento de la final porque tenía las pruebas. No se hizo porque finalmente las afectadas eran las participantes".Por su parte, Brenda Ramírez, parte del equipo directivo estatal, explicó que sí se llevará a cabo otro certamen pero esta vez con los verdaderos organizadores. Aunque lamentó que no se tenga el tiempo suficiente para realizar otro casting, sí se elegirá una reina estatal."Por los tiempos no podemos hacer un casting, lo que vamos a utilizar se le conoce como designación, nosotros elegimos a la reina de acuerdo con sus cualidades y que nos pueda representar en el certamen nacional"."Por ahora no podemos hacer un concurso como el que ya se hizo con el otro certamen", dijo.Aclaró que hasta que se informó que se estaba utilizando mal el nombre de la marca, fue que esta entró a Veracruz y por eso se decidió realizarlo de esta forma ante la falta de tiempo.