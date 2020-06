Denunció al IMSS y a médico, pero Fiscalía habría falsificado sus documentos

Sr. Presidente de México Andrés Manuel López Obrador



Usted nos dice que la cuarta transformación, que alto a la corrupción, quiero decirle que eso será en su mundo, nosotros como pueblo las autoridades hacen lo que quieren menos lo que deben.



El 14 de noviembre del 2017, con número de carpeta UIPJ/DXVII/FIV/8476/2017; denuncie al IMSS, y a un médico de ahí y no procedió, se estancó y un año y medio después no procedió, (por favor chequen a ver qué pasó) con testigo y pruebas no procedió.



Motivo por el cual, y como usted dice que no a la corrupción, fui hasta Palacio Nacional; fui allá a la atención ciudadana de la presidencia y volví a entregar todas mis pruebas, consta en el oficio 20190618PUOMX2 de fecha 18 de junio del 2019.



Después de casi tres meses, me llega a mi correo un oficio de FGR núm. FEMDH/DGPDSC/DSC/441/2019, firmado por el Lic. Héctor F. Baranda Tello, fiscal ejecutivo titular adscrito a la Dirección General de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, dónde indica dos puntos: el primero que es presumible la falsificación de documentos públicos y el uso de tales, que debía denunciar en la delegación Veracruz, y que hiciera reclamos ante la Junta Federal de Conciliación y arbitraje, ambas en contra del IMSS, a su vez a la Fiscalía también, por falsificación de mi hoja probable riesgo de trabajo.



Me accidente en el 2002 y esa hoja me la hicieron por tres veces; una dónde me caí en ese accidente que sufrí en ese año, una de 1.5 metros, otra de 3.5 metros y otra de 200 metros. Cómo ve así o más claro con el IMSS y la Fiscalía del estado de Veracruz, si a uno que trabajo aquí le hacen esto, que se puede esperar la gente del pueblo.



Denunciando por escrito tales hechos ante el delegado de la Fiscalía General de la República el 18 de octubre 2019, turnándola un mes después, y es porque acudí y me dijeron le llamamos, pero nunca sucedió. Por lo que 28 de noviembre del 2019 con carpeta FED/VER/VER/0005053/2019 a cargo de la Lic. Diana Margarita Rocha Ortiz, agente de Ministerio Público de la Federación orientadora II de la Unidad y Determinación Veracruz, quien desde este día y hasta la fecha que se dictará el confinamiento por pandemia no ha hecho nada.



Pido que se haga justicia, que casualidad en la primer denuncia no procedió, se estancó y aquí es lo mismo, mismos modos mismas caras, mismo estancamiento, a quien esté deteniendo mi proceso no lo voy a permitir, voy a llegar hasta las últimas conveniencias.



Usted dijo señor presidente que no a la corrupción, quiero hechos no palabras desde su mundo, tal parece que las autoridades hacen caso omiso a sus palabras, usted menciono que “no solapa a nadie”, pues entonces que camine mi denuncia, que si hay alguien trabando la saqué las manos justicia.



Voy a llegar hasta las últimas consecuencias y en relación a mi denuncia ante la junta especial #45 en Veracruz de conciliación y arbitraje expediente 1925/2019, no me vayan a salir con que la audiencia que fue pospuesta por la pandemia que era 28 de abril de 2020 no me vayan a salir que va a ser dentro de seis meses, no me voy a dejar esto es el principio de mi lucha.



Atentamente María Concepción Pulgaron Ortiz