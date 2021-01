Dirigencia nacional de MORENA sigue sin resolver conflicto por alianza en Veracruz

Como “una ofensa” al Comité Directivo Estatal del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) calificó Gonzalo Vicencio Flores, secretario general con funciones de presidente de este instituto político, que la dirigencia nacional pueda acreditar a otra persona para presentar ante los órganos electorales estatales la alianza Juntos hacemos historia en Veracruz.



En una improvisada conferencia de prensa, luego de no efectuarse la sesión de secretarios del Comité Directivo Estatal, convocada para este domingo, y que por enésima ocasión no acuden a las reuniones programadas en la sede estatal, el dirigente estatal morenista admitió que hasta el momento “no sabemos si esa persona (Esteban Ramírez Zepeta) tiene el nombramiento, por lo que desconocemos ese convenio de coalición (Morena-PT-PVEM)” presentado ante el Órgano Público Local Electoral en días pasados.



Por tal motivo, pidió se respeten las instancias y a los responsables de cada órgano partidario, lo cual consideró que sea motivado porque no “han leído los estatutos de Morena o desconocen su ideología y principios, o no escuchan el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador”.



El dirigente estatal morenista llamó a los responsables de esta situación a que si en verdad quieren ayudar a la construcción de la Cuarta Transformación que no hagan eso, y calificó de protagonismo a quienes entregaron “ese documento al OPLE, con el propósito de decir ‘aquí yo mando’, eso no es así”.



“Yo le hago un llamado a Esteban Ramírez Zepeta que lea los estatutos y que respete a los delegados, que respete a la militancia, al pueblo en general, porque Morena dice que vivimos otros tiempos, otros momentos de la vida pública del país, no podemos atropellarnos, debemos ser respetuosos, porque Morena Veracruz tiene dirigente”, argumentó.



E insistió en que le hace el llamado para que acuda a la instancia correspondiente, al Comité Ejecutivo Estatal: “estoy de puertas abiertas para atender a todos; el pleito yo no lo estoy haciendo; lo están haciendo ellos; yo me voy a mantener en una postura firme porque no es posible que exista la ambición del poder”, abundó.



En lo personal, dijo que no está en el cargo por la ambición del poder, pues lo designaron los consejeros estatales.



“Es mi responsabilidad estar al frente del Comité Ejecutivo Estatal y es mi responsabilidad también estar viendo el proceso electoral 20-21, nadie me puede decir, no nos conviene, quítate de ahí, no, no, eso no se permite en Morena”.



Expresó que su postura será firme y siempre estará haciendo el llamado a la unidad de todas y todos, y de respaldar a los buenos gobiernos de la cuarta transformación, encabezados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que es el ejemplo a seguir.



De la sesión de los secretarios del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, que por enésima ocasión se suspende por falta de quórum, dijo desconocer los motivos que inciden para no cumplir con la responsabilidad encomendada por la militancia morenista, por lo que serán los órganos internos de este partido los que decidirán lo conducente.



Explicó que en dicha sesión se abordaría lo relacionado con la resolución emitida por el INE y el Tribunal Electoral, así como las instancias partidistas correspondientes y el OPLE, referente a que como secretario general suplirá las funciones de presidente, al ser designado quien dirigía a este partido como delegado federal del Bienestar.



Ante esta situación, llamó a los secretarios de Morena a asumir su responsabilidad, porque “esto no es un juego, deben apegarse a los estatutos, aquí no es de grillitas, aquí tenemos un compromiso con la militancia, con los simpatizantes, con la ciudadanía que participa en Morena y que también es importante que ellos retomen sus áreas”.



Y fue más allá, al señalar que, en las elecciones del 2018, en que Morena ganó, todos los integrantes del comité estatal se fueron, “me quedé solo al frente del comité, algunos se fueron a gobierno, tanto estatal como municipales, por lo que en base a la determinación emitida por las instancias electorales, los convoco a que se presenten a las instalaciones, porque estamos en proceso electoral y cumplir con su responsabilidad”.

De igual manera, indicó que aquellos morenistas que realizan actividades gubernamentales, realicen sus actividades partidistas fuera del horario de labores y aquellos que simpatizan con este partido, también se sumen a las labores de proselitismo electoral que en breve se desarrollarán a lo largo y ancho de la entidad.