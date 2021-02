Édgar Spinoso, otro exduartista, deberá devolver millones desviados de SEV

Por el desvío de 122 millones de pesos de recursos federales, Edgar Spinoso Carrera, exoficial mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), fue condenado por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa al pago de 8 millones 615 mil 531 pesos por el daño causado a la Hacienda Pública Federal.



En sesión realizada el pasado miércoles 3 de febrero, la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa resolvió el Juicio Contencioso Administrativo 1772/19-13-01-1/662/20-PL-06, en el que determinó que se encuentra acreditado que Spinoso Carrera, en su calidad de Oficial Mayor de la SEV, desvió 122 millones 356 mil pesos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) durante el Ejercicio Fiscal 2014.



El exfuncionario duartista pretendía impugnar un Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias que dictó en su contra la Dirección General de Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municipios, de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en abril de 2019.



No obstante, el Tribunal determinó que las resoluciones de la ASF “fueron debidamente fundadas”, confirmando que tenía competencia para sancionarlo.



“La conducta del hoy actor (Spinoso Carrera) originó un daño a la Hacienda Publica Federal”, resolvió el proyecto que discutieron los magistrados.



De acuerdo con la resolución, Spinoso Carrera desvió los recursos federales del FAEB al utilizarlos ilegalmente para el pago de bonos y gratificaciones extraordinarias a personal administrativo de la SEV.



En específico, la ASF determinó que el exfuncionario no debió pagar a administrativos bonos para pasajes, bono anual de imagen y gratificación del Día del Empleado, dinero que correspondía “a las prestaciones locales convenidas entre el Gobierno del Estado de Veracruz y las Secciones Sidicales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE)”.



Por tal motivo, se determinó que el exduartista deberá resarcir la cantidad de 8 millones 615 mil 531 pesos por el daño causado.



El proyecto, a cargo del magistrado Juan Manuel Jiménez Illescas, fue aprobado por unanimidad por los 11 miembros del Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.



Durante el Gobierno de Javier Duarte de Ochoa, Edgar Spinoso Carrera se desempeñó como Subsecretario de Finanzas y Administración, así como Oficial Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz. Durante el periodo 2015-2018, fue Diputado Federal en representación del distrito de Martínez de la Torre.



En 2019, se giró en su contra una orden de aprehensión por el delito de secuestro, en agravio de dos ingenieros de la empresa Mota Engil México, sin embargo, ésta no ha sido ejecutada.