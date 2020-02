En Instagram, exalumnas del Lizardi respaldan denuncias de acoso sexual

Luego de que las estudiantes de nivel bachillerato del colegio Lizardi colocaran post it anónimos en el área de sanitarios donde denunciaban acoso sexual, mismos que fueron retirados por trabajadores del plantel, exalumnas de esta escuela han empezado a subir más denuncias anónimas vía Instagram.



A través de las historias, se ha denunciado que el acoso en contra de las estudiantes por parte de docentes y supervisores es una situación cotidiana en el plantel educativo.



En uno de los testimonios anónimos, una de las alumnas comentó que uno de los coordinadores le dijo "cogerte sería un puto premio (...) No mames, estás bien pinche rica", entre otras perturbadoras vivencias que han sufrido las estudiantes y que han contado vía Instagram de forma anónima.



Luego de la infinidad de comentarios en redes sociales, el plantel educativo emitió un comunicado en donde se dicen "respetuosos de cualquier expresión de lucha contra la violencia hacia las mujeres" y aseguran que "Respecto a posibles casos de acoso contra las alumnas, profesoras y empleadas del colegio, cabe destacar que siempre hemos estado muy pendientes para prevenir que se den".



Incluso en el comunicado colocaron una dirección de correo electrónico para que tanto padres de familia como alumnos puedan emitir sus comentarios al respecto.



Dicho comunicado sólo ha generado mayor polémica, pues mediante los comentarios algunas madres y padres han externado que ya conocían de casos de abuso y aunque han denunciado ante las autoridades de esta escuela, nada se ha hecho.



"Hace pocas semanas hubo una situación que no me gustó. Creo que están actuando con mucha tibieza. Los agresores no deben permanecer en la escuela, aunque sea un acto de "niños", menciona una usuaria.



Incluso algunos han mencionado que el plantel educativo ha borrado mensajes negativos o de queja en esta publicación.



“Respetuosos de cualquier expresión de lucha... a nivel borrar los comentarios en esta publicación que sin duda alguna expresan la lucha de cada individuo que busca ser escuchado. Excelente, muy respetuosos", señala otro usuario.



"Un correo institucional no soluciona nada si borran los comentarios y si retiran las denuncias de los sanitarios, eso solamente denota que están buscando tapar toda la situación de acoso que se vive con la falsedad de un correo institucional. La seguridad de sus alumnas es más importante que su reputación y punto", agrega otra usuaria.



"¿Pendientes? ¿atentos? eso no parecía cuando entre dos compañeros de clase, acosaron y molestaron a otra compañera, nunca hicieron nada al respecto. Tampoco con sus docentes, que acosan a sus alumnas y hacen comentarios en modo de burla hacia las mujeres", continúan mencionando en la sección de comentarios del comunicado.



Incluso se destaca la presunta discriminación a alumnos con condiciones especiales, mismos que tampoco son resueltos por la directiva de este plantel educativo.



"Discriminación también a varones por alguna condición especial, cómo se quieren dar golpes de pecho como institución dan mucho de qué hablar comenzando por sus superiores", señaló otro usuario.