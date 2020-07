Entre calorón y pandemia: no sirve el clima en Clínica del IMSS, en Veracruz Puerto

Desde hace 15 días, la Clínica 14 del IMSS ubicada sobre la avenida Cuauhtémoc, en la ciudad de Veracruz, no cuenta con aire acondicionado.



De acuerdo a testimonios anónimos de personal medico, debido a esta situación ya hay médicos que deciden trabajar sin portar el traje necesario para evitar contagios de COVID 19 como forma de protesta, ya que el calor es insoportable.



Quienes también sufren está situación son los pacientes, a quienes no les queda más que soplarse con alguna revista o cartón para intentar disipar el calor.



"Llevamos 15 días sin clima, si normalmente con el uniforme normal se siente calor, traer el traje puesto es insoportable, (...) Los pacientes que tienen fuerza para agarrar un cartón pues con eso se soplan pero los que no tienen fuerza están escurre y escurre en sudor", dijeron.



Por ello, exigieron a las autoridades prestar atención a esta situación ya que reiteraron que las condiciones actuales del nosocomio son insoportables ante la falta de aire acondicionado.