Escuela que reporte un caso de COVID regresará a confinamiento: SNTE

La Sección 56 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) está lista para el regreso a clases gradual y voluntario para los alumnos para el mes de junio, sin embargo, en caso de que en un plantel haya un solo caso de COVID-19, que espera no suceda, se cerrará y alumnos, docentes y personal administrativo regresará al confinamiento.



Al manifestar lo anterior, Mario Hernández Sánchez, secretario general de esa agrupación sindical, señaló que el magisterio es el primero en celebrar el regreso a clases presenciales, pero no se quiere que se le responsabilice de un posible contagio en los planteles.



“Está contemplado qué si hubiera un rebrote o hubiera algún niño o algún miembro de la comunidad escolar que presente síntomas del COVID, se cierra todo el plantel y todo mundo se va al confinamiento para evitar que se contagie toda la comunidad escolar”.



Expuso que el regreso a clases es voluntario para los alumnos, es decir, será decisión de los padres de familia enviar o no a sus hijos, en virtud de que no se puede tener a todo un grupo completo en un salón escolar.



Por lo que el sistema educativo seguirá siendo hibrido o mixto, virtual para algunos y presencial para otros.



Reiteró que el regreso a las escuelas es voluntario para los alumnos, por lo que los papás que consideren que no hay condiciones y no quieren enviar a sus hijos, no habrá problema.



“Pero si deciden enviar a sus hijos, tendrán que comprometerse, ya que, si por alguna razón sucede algún contagio, no queremos que digan que fue por culpa de los maestros. Nosotros estamos poniendo todo de nuestra parte y los padres también deberán poner la suya”.

Por ello, dijo esperar que para junio estén dadas las condiciones: todos los docentes vacunados, 4 semáforos epidemiológicos en verde, que las escuelas tengan la dotación suficiente de agua y jabón y que los padres de familia se comprometan a contribuir con los filtros sanitarios desde sus casas.



Serán más de 29 mil afiliados a la Sección 56 del SNTE los que serán vacunados, por lo que dijo esperar que se aplique el mejor fármaco contra la COVID-19, “si algún (maestro) por decisión personal no quiere vacunarse, eso ya es asunto de él, la obligación del Gobierno está cubierta para aplicar la vacuna”.



Hernández Sánchez, expuso que después de más de un año de clases virtuales, el derecho universal de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes ya obliga la atención de clases presenciales.



“El maestro no se puede sustituir por una herramienta o instrumento tecnológico, la situación emocional del docente y los niños también está en juego, por lo que es importante que se creen las condiciones para poder regresar”.



Negó que se trata de un regreso a clases apresurado a tan solo un mes para concluir el ciclo escolar 2020/2021, toda vez que se tiene que hacer un diagnóstico del ciclo lectivo y hacer una evaluación para la atención de los rezagos que pudieran existir.



Asimismo, dijo que se revisará las condiciones de la infraestructura escolar, se les dará mantenimiento y será acondicionada para las condiciones.