Este lunes, de manera virtual, estudiantes de Veracruz reinician clases

El próximo lunes 20 de abril, al concluir el periodo vacacional de “Semana Santa”, 2 millones 207 mil 697 alumnos de todos los niveles educativos en Veracruz reiniciarán su ciclo escolar de manera virtual, por Internet y televisión, informó el secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García.



Así, más de 137 mil profesores retomarán su actividad a distancia, instruyendo a los estudiantes con el objetivo de avanzar en los planes y programas establecidos para el ciclo 2019-2020.



Al reconocer que no todos los estudiantes tienen la posibilidad de recibir la educación a distancia a través de las plataformas tecnológicas, el funcionario explicó que este lunes iniciarán con el programa Lenguas para Todos, tras haber aplicado Matemáticas para Todos, con el cual capacitaron a docentes también de manera virtual.



“Este lunes comenzamos con Lenguas para Todos, con el cual tenemos lo que es la enseñanza de la lengua del inglés y que complementa con la enseñanza de la lengua náhuatl en un programa que sería la clase en español, náhuatl e inglés”, detalló.



Zenyazen Escobar reconoció que hay lugares como Tantoyuca a donde no pueden llegar por Internet pero se buscan los medios para hacerlas llegar, como darles las clases mediante agentes municipales, a quienes se les entregarían cuadernillos etiquetados con el nombre de cada niño y será material de acuerdo al grado que cursan.



“Lo importante es que el niño tenga un repaso. En el nivel secundaria tenemos el problema de que llega el niño y no sabe multiplicar. Por eso es importante que repasen la suma, resta y demás operaciones. Con el cuadernillo que estemos dando, al papá se le podrá facilitar el repaso con su hijo”, dijo.



El Secretario comentó que las clases que iniciarán serán para el nivel básico y de educación media superior, además, se continuarán apoyando en Radio Televisión de Veracruz (RTV) y con actividades en línea.



Refirió que lo que se busca es tener aprendizajes desde casa.



Sobre las escuelas particulares, apuntó que los padres de familia deberán llegar a acuerdos sobre si los pagos se podrían reducir pero ese tema es entre estos, como tal la SEV no interviene.



“Esto es parte de la programación que se va estar dando y debemos reiterarles que tienen la plataforma www.sev.gob.mx, que es la plataforma que tenemos en el Estado y se trasmiten las clases que tenemos por RTV, que es Matemáticas para todos”, dijo.



Sin definir, regresó a físico a clases



Respecto a este último programa, Escobar García destacó el reconocimiento que la Secretaría de Educación Pública (SEP) le ha hecho, pues incluso solicitaron a la entidad dicha estrategia para replicarla en todo el país.



“Hemos dado buenos resultados, tan es así que la Federación nos pidió nuestros programas, nos pidió todos los contenidos de Matemáticas para Todos como un programa innovador que también es para capacitación y profesionalización de docentes”, detalló.



Para finalizar, dejó en claro que el retorno físico de los estudiantes a las aulas lo determinará la autoridad sanitaria del país, mismo que acatará la SEP y la propia SEV en el momento que determine.



“Tenemos que resguardar y lo primero es la seguridad de nuestras niñas y nuestros niños, si bien saben que el movimiento al regreso de clases intervienen muchos factores; quién lleva a la escuela al niños, con quién tiene contacto, todo el movimiento de gente que corresponde a regresar al ciclo escolar, en sí, el ciclo escolar virtual inicia el lunes que viene y es de manera virtual a distancia”.



“Estamos sujetos a lo que nos marquen las autoridades sanitarias, a lo que nos diga el sector salud y a lo que nos marque y disponga la federación”, dijo el Secretario de Educación.



Este miércoles, el funcionario acudió a la Jurisdicción Sanitaria de Orizaba, en donde entregó 200 caretas y gel antibacterial para el Hospital Regional de Río Blanco, material que produjeron los Tecnológicos de la entidad.