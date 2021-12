Falta dinero para turismo deportivo en Veracruz; urgen actuar de Congreso

El director de Turismo Deportivo en Veracruz, Marco Antonio Virgen Martínez, informó que le pidieron a los diputados del Congreso del Estado que “amplíen un poquito” el presupuesto destinado a este rubro.En entrevista, señaló que las conversaciones las sostuvo con el coordinador de la Bancada de MORENA y presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), Juan Javier Gómez Cazarín, y el secretario de la Comisión de Turismo del Congreso Local, Rafael Gustavo Fararoni Magaña, quienes mostraron su disposición al respecto.“Hay que apostarle al turismo deportivo, ahorita en este momento (en 2021) nada más tenemos destinado un millón 900 mil pesos, que por las situaciones de la pandemia de COVID-19 no se usó precisamente para este rubro, sino que se tuvo que emplear en otros; sin embargo, les hemos pedido el apoyo a ellos para que nos amplíen ese presupuesto”, abundó.Virgen Martínez precisó que el turismo deportivo abarca el 25 % del total de los ingresos del sector turístico en el mundo, “es decir, 2,5 dólares por cada diez dólares que ingresan por concepto de turismo son de este rubro”; comentando que no se tienen cifras en Veracruz porque la afectación de recursos ha impedido poder hacer el cálculo.Puso como ejemplo el 2019, cuando se tuvieron 136 eventos en todo el año, en algunos casos más de cuatro por semana, lo que permitió generar un ingreso económico importante por cada actividad deportiva realizada.“Como la media maratón de Veracruz eso nos generó 17 mil visitantes, que se tiene que traducir por tres, y cada uno nos deja una derrama económica de mil 500 pesos diarios. Tuvimos más de 250 mdp en 2019 y tan sólo se emplearon 290 pesos para tener esa derrama”, puntualizó.Y es que expresó que se gastan recursos en la elaboración de playeras, medallas, vallas, hidratación, entre otros, y se hacen valer de los medios de comunicación para promocionar los eventos, lo cual implica que la erogación de recursos no sea tan significativa como lo es la ganancia.“Lo que nosotros le damos es apoyo logístico, las Secretarías de Seguridad Pública (SSP), de Salud (SS) y de Protección Civil (SPC), para que así como fue en el 2019, lo poco que hicimos en el 2020 y lo que llevamos del 2021, tengamos cero incidentes, saldo blanco en todas nuestras competencias”, mencionó ante los reporteros.