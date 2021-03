Familias de cubanos no localizados pidieron no investigar caso: Gobernador

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, asentó que la supuesta desaparición de tres cubanos en el municipio de Tuxpan, “se trata de un caso diferente", pero desde que se notificó por medios y a través de un anuncio de la Universidad Veracruzana (UV), se iniciaron las investigaciones.



Durante conferencia de prensa, al titular del Ejecutivo se le cuestionó sobre los ciudadanos cubanos reportados como desaparecidos y dijo que lo sucedido con los estudiantes de intercambio se trata de un "caso diferente", ya que las familias de los estudiantes, ni siquiera solicitaron se abriera una carpeta de investigación.



“Las familias de los tres cubanos piden no iniciar carpeta”, expuso al agregar que la Embajada de Cuba en Veracruz esta siguiendo el asunto.



“Entendemos que es un caso muy diferente. No es una desaparición, no podría dar más información, solo la que tenemos en la Comisión Estatal de Búsqueda, de que se da el boletín, de que se encuentran sin ubicar, pero ante la petición de la familia y el hecho de que la embajada se está haciendo cargo, queda sin efecto, no hay un delito que perseguir por nuestra parte y por lo tanto no es desaparición”, reiteró.



Cabe mencionar que este fin de semana se dio a conocer que tres estudiantes originarios de Cuba fueron reportados como desaparecidos en Tuxpan desde el pasado 23 de Febrero; situación que fue confirmada por la Comisión Estatal de Búsqueda.



Por otra parte y con respecto al extranjero proveniente de Argentina y desaparecido en Veracruz, el mandatario señaló que el caso continúa abierto y está siendo investigado por la Fiscalía General del Estado (FGE).



Este hecho, en comparación con el caso de los cubanos, es "totalmente diferente", aseveró el titular del ejecutivo.



Es de recordar que la Embajada Argentina en México reportó la desaparición de Alejandro Federico Reinhold en territorio veracruzano desde el pasado 13 de enero y hasta la fecha no ha sido localizado.