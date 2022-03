Federico Salomón usurpa dirigencia del PAN, TEV tiró su triunfo: Guzmán Avilés

El excandidato a la reelección a presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Joaquín Guzmán Avilés, acusó a Federico Salomón Molina y a su planilla —la cual ganó en el pasado proceso interno que después fue anulado—, de estar usurpando funciones en la dirigencia.En conferencia de prensa, recordó que tras el fallo del Tribunal Electoral de Veracruz (SEV), su liderazgo queda sin efectos y debe ser el presidente interino Guilebaldo García Zenil, el que asuma el cargo hasta que de resuelva si se repiten o no los comicios internos y se elige a un nuevo dirigente."Ellos están usurpando funciones porque el TEV dijo que quedaba sin efectos lo de la elección y todo lo que habían hecho, hay muchos que están siendo representados como comisión política de la mujer, como secretarios, como tesoreros que están actuando", acusó.Guzmán Avilés acotó que asumir funciones que no deben implican un delito que podría desencadenar en una acción legal, toda vez que el partido recibe recursos públicos que estarían manejando sin tener la potestad."Eso es lo que estamos viendo que no actúen sin tener la facultad como lo dijo ya el TEV", externó ante los medios de comunicación, al tiempo que criticó que Salomón Molina y su equipo acusen al magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, de estar vendido al Gobierno del Estado, simplemente porque no les dio la razón."Se respeta como hemos respetado las determinaciones del TEV, nosotros no decimos que están cargados para ningún lado, las leyes son más leyes y son bien claras, y todos los tribunales están para otorgar la justicia, y obviamente tenemos las instancias correspondientes, no tenemos por qué decir que un magistrado está vendido porque no dio la resolución a como a mí me gusta", enfatizó.Además, Joaquín Guzmán Avilés adelantó que la Comisión Electoral Organizadora sesionará este sábado, para atender el fallo del Tribunal Electoral veracruzano, por lo que espera que ya se defina lo que vendrá en una eventual repetición del proceso interno del PAN en el Estado.Al reiterar que no hay comité estatal en Veracruz, expuso que García Zenil ya solicitó formalmente que se le devuelva el cargo, considerando que la resolución establece que las cosas debían quedar como estaban al 7 de diciembre, es decir, él debe seguir al frente del blanquiazul en la Entidad."Obviamente tiene que estar el presidente que estaba, la comisión electoral que estaba, los representantes que estaban en ese momento. El presidente que estaba en ese momento está solicitando intervenir, porque si no actúa también es un delito de él, estaría faltando a no hacer su parte correspondiente", comentó.Asimismo, reiteró que no se podía cambiar a Tito "N" de la candidatura a la presidencia, porque los estatutos del partido estipulan que no pueden cambiarse toda vez que para ser designado en esta posición debió reunir firmas de la militancia (aproximadamente 2 mil), mismas que son intransferibles.Abundó que en caso de repetirse los comicios internos, él no tendría que recabar estos apoyos nuevamente, mientras que Federico Salomón sí debería hacerlo considerando lo que establece la normativa panista en ese sentido.En otro tema, el diputado local y coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso local, Othón Hernández Candanedo, aseguró que "estarán muy atentos" a la iniciativa que mande el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez para proteger a los policías en caso de agresiones por parte de la delincuencia."Nosotros definitivamente estaremos muy atentos a lo que emita el Ejecutivo del Estado, estaremos dando cuenta de ello y sobre todo informando al pueblo de Veracruz. La iniciativa todavía no ha llegado, en cuanto llegue inmediatamente se hará saber", comentó.Al decir que no hay duda que es y seguirá siendo el líder del PAN en la Sexagésima Sexta Legislatura Local, aclaró que coinciden con el Gobernador de que es importante tener una normatividad que proteja a los uniformados en el cumplimiento de su deber."Estamos en total acuerdo en que no se puede dejar desprotegidas a las autoridades, en eso estamos de acuerdo todos, pero tampoco estábamos de acuerdo en una ley donde prácticamente dejábamos desprotegida al ciudadano", indicó Hernández Candanedo.Sobre el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de declarar como inconstitucionales los delitos de "ultrajes a la autoridad" y "contra las instituciones de seguridad pública", recordó que el grupo parlamentario panista en la pasada Legislatura y los actuales legisladores blanquiazules votaron en contra y se pronunciaron así sobre la referida reforma."Hay que esperar a lo que el Ejecutivo del Estado emita y sobre ello, cuando se tenga nuevamente en el Congreso lo que mande, ya estaremos platicando, analizando y debatiendo", aseveró.Hernández Candanedo insistió que ante una nueva propuesta del mandatario, para castigar las agresiones a los elementos policiacos, se tienen que seguir haciendo las mesas de discusión y de análisis con todos los sectores."Hay que escuchar las voces de los que están inmersos en este tema: las barras de abogados, lógicamente el propio Ejecutivo del Estado a la hora de que mande la iniciativa que quiere que se atienda al Congreso, dentro del Congreso hay una comisión, pero es importante que se atiendan las mesas de análisis", reiteró.