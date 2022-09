Festival del Pambazo dejó una derrama de 1.7 mdp; se vendieron más de 68 mil

El Festival del Pambazo, que se llevó a cabo la semana pasada en Xalapa, dejó una derrama económica de 1 millón 710 mil 275 pesos, al venderse 68 mil 411 unidades, dio a conocer el regidor quinto del Ayuntamiento, Diego Florescano Pérez.En entrevista, dijo que esta cuarta edición fue un éxito, pues en los tres días (viernes 26, sábado 27 y domingo 28 de septiembre), acudieron a la explanada de la plaza del barrio de Xallitic, alrededor de 34 mil interesadas en degustar este antojito emblemático de la Capital."Fue un éxito la cuarta edición del Festival del Pambazo, tuvimos 50 expositores, emprendedores todos del sector gastronómico y estuvimos el 26, 27 y 28 de agosto establecidos en el barrio de Xallitic", indicó al precisar que los recursos que se obtuvieron fueron para los emprendedores que no pagaron por establecerse en dicho festival."Hubo expositores que vendieron más de 100 mil pesos en esos tres días. Tres de ellos oscilaron esa cantidad y el menor vendió mil pambazos", expuso Florescano Pérez, quien adelantó que debido a la buena respuesta el próximo año podrían ser 100 expositores los que participen y en un espacio más amplio como el parque de Los Lagos o el parque Juárez."El compromiso de esta administración es que ese evento ya se quede institucionalizado en Xalapa, sea un referente gastronómico turístico para la ciudad y nos permita que cada año, el sector gastronómico se pueda ir acrecentando en sus ingresos", destacó.El edil capitalino comentó que más allá de la polémica que existe de si se originó en Xalapa o en Orizaba, finalmente es un antojito veracruzano que ha traspasado los límites estatales. De allí la importancia de destacarlo como un platillo tradicional."Así como Puebla tiene muy posicionados sus chiles en nogada, su mole, Xalapa necesita un referente gastronómico y creemos que esta puede ser la salida. Esta fue una cuarta edición, es una muestra de que aquí no estamos en contra del pasado, lo que ha estado bien hecho se va a seguir apoyando y lo que haya que perfeccionar también", sostuvo.Finalmente, expresó que los asistentes no sólo fueron de la Región Capital, sino que acudieron personas de la Ciudad de México, lo que a su juicio, "nos va a permitir que año con año vayamos creciendo".