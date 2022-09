Gente de Alumbrado Público presionó con “dictámenes” la compra de luminarias; fue despedida

El Alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, respondió al empresario inconforme con la adquisición vía adjudicación de 4 mil 500 luminarias; señalando que él buscaba que se le contratara pese a que las cotizaba al doble de su precio de fábrica; por lo que al no cumplir ninguno de los interesados con las bases de la licitación, se decidió declararla como desierta y comprarlas directamente a una empresa con sede en la Ciudad de México a un costo de 4 mil pesos con impuestos incluido.Al exponer que no va a ser "tapadera" ni "palero" de nadie, apuntó que despidió personal de la Dirección de Alumbrado Público porque trabajaban para la empresa que quería ganar el contrato, haciendo alusión a que es propiedad de quién denuncia supuestas irregularidades en entrevista para Alcalorpolitico.com."Despedí a gente de Alumbrado Público porque estaba involucrada, haciendo los dictámenes para compra, trabajaba en una empresa de venta de luminarias, y curiosamente era la que querían que ganara, por eso hay ardor, y las daban al doble del costo de fábrica", acusó el munícipe.En cambio, aseguró que las lámparas adquiridas cumplen con la normatividad de eficiencia energética, ambiental; además que tienen una garantía de funcionamiento de diez años y repondrán las que fallen durante este periodo, de tal manera que la inversión está protegida en este gobierno municipal y el que venga después."La luminaria que se compró es de última generación (...) Ésta de 70 Watts vale 4 mil pesos con IVA y la de 100 Watts 4 mil 400 pesos (...) Tiene 150 mil horas de vida, 10 años de garantía, la empresa tiene fianza y si no sirven las regreso, cumplen con el PAES, el FIDE, certificado actualizados y con norma y sin ésta las regreso porque tengo 10 años de garantía", destacó.Calificó como una "barbaridad" que se le critique por comprar más de 4 mil luminarias y no mil 21 como se había estipulado en las bases de la licitación, añadiendo que ojalá y hubiesen sido 8 mil las adquiridas para así tener la ciudad en mejores condiciones de iluminación."No teníamos en bodega ni una sola luminaria, y demasiadas demandas ciudadanas de cambio de luminarias de vapor de sodio para contribuir con el medio ambiente y con la normatividad, afortunadamente ésas mil 21 se convierten en poco más de 4 mil, gracias a las economías, al ahorro, a la honradez y al manejo estrictosl de las finanzas públicas", resaltó.Ricardo Ahued se mostró abierto a que si un proveedor o contratista tiene una inconformidad con las resoluciones de entrega de contratos, presente la queja correspondiente para que se revise el procedimiento; refrendando que en el caso de la adquisición de las luminarias con la empresa situada en la Capital del país, se hizo conforme la legislación y procesos vigentes.