Hartos de inundaciones, exigen solución en colonia de Coatepec

Vecinos de la colonia Salvador Díaz Mirón, cercana al río Pintores en Coatepec, cerraron la séptima calle de Hernández y Hernández para exigir a las autoridades municipales una solución a las inundaciones que se registran en esa zona.



Pobladores denuncian que este domingo, el agua subió hasta un metro de altura en algunas de las viviendas, por lo que alrededor de 20 familias resultaron afectadas, de las cuales seis perdieron en su totalidad sus enseres domésticos.



Y es que refirieron que es la tercera ocasión que se inundan y aunque en reiteradas ocasiones han solicitado apoyo a la autoridad municipal, sólo han recibido colchones y despensas.



“Queremos el apoyo de las autoridades, que por favor vengan y nos den una solución, ya hemos dado muchas vueltas al municipio, tenemos documentos que avalan que hemos estado yendo y no nos han dado ninguna solución, con esta son tres veces que nos inundamos y no es justo que no nos apoyen en nada, la vez pasada nos dieron un colchón y una despensa”, dijo una de las vecinas.



Precisaron que las anegaciones se han registrado a partir de la construcción de un gimnasio, lo que redujo el cauce del río y provoca que se tape y el agua ingrese a las viviendas.



“Que hagan un muro de contención, tenemos quince años de vivir aquí y nunca nos habíamos inundado y a partir de la construcción del Haya Sport empezaron las inundaciones, metimos la demanda cuando se construía porque nos dejaron afectaciones y nunca nos hicieron caso”, señalaron.



Por ello, exigieron la presencia del alcalde Enrique Fernández Peredo para que les dé una solución definitiva.