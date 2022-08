Incremento a docentes se reflejará en aproximadamente 45 días: SEV

En aproximadamente un mes y medio se verá reflejado en la nómina del magisterio veracruzano el incremento salarial prometido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmó la titular de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Ariadna Selene Aguilar Amaya.Señaló que apenas el jueves les llegó el aviso para el ajuste a los docentes y dado que la nómina la preparan con antelación por ello, tardará 45 días en llegar el aumento, el cual será proporcional a las prestaciones y de acuerdo a la fórmula de cálculo.“Estábamos esperando que México nos diera la línea de cómo se iba a hacer el cálculo envían fórmulas y todo esto. Estamos analizando para incorporarlo lo antes posible a la nómina y responder al magisterio veracruzano. Viene proporcional y vienen fórmulas específicas, dependiendo de cada prestación. Denos oportunidad de revisarlo porque nos llegó ayer por la noche”, dijo.A la par, recordó que el aumento va a ser de poco más del 10 por ciento, no obstante, explicó que podría ser distinto para cada docentes, tomando en cuenta que se van a ir adecuando también las prestaciones que reciben.Con respecto a la falta de docentes, Aguilar Amaya, indicó que sí hacen falta pero aseguró que el ciclo escolar 2022-2023 no arrancará sin profesores.Son aproximadamente 500 los que hacen falta pero principalmente en educación secundaria general y técnica.“Estamos en la revisión porque siempre hacen falta maestros porque se jubilan. Estamos haciendo prelaciones, estamos haciendo ajustes, ya con las asignaciones de esta semana esperamos que sea mínima (…) hay mucho faltante sobre todo en educación secundaria y técnicas y generales porque ahí se parten las horas, una parte se queda en la misma escuela y otra parte se manda a estas asignaciones”.Aseguró que no se va a iniciar el nuevo ciclo escolar sin que haya docentes, “sí hay falta de profesores, hay que decirlo, pero estamos haciendo prelaciones para que no haya mayor problema, es mínimo”, insistió.Cuando hay quejas de falta de profesores se atienden de manera inmediata para que los alumnos no tengan problemas, concluyó.