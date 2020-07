La 4T no puede garantizar salud o seguridad pero quiere dar educación sexual a niños

El presidente del Frente Nacional por la Familia, Rodrigo Iván Cortés, expresó que el Gobierno que no ha podido garantizar ni la salud, ni la seguridad, ni la economía a los mexicanos pero ahora pretende ser el papá y la mamá de los niños al quererlos educar en temas como feminismo, identidad de género o diversidad.



“El régimen de la 4T no puede garantizar lo básico como la vida, la integridad física, la seguridad, la salud y lo vemos en esta pandemia y tampoco la economía, ahora quiere ser el papá y la mamá de todos los niños mexicanos”.



En su momento, Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación, ha dicho que las reformas hechas algunos artículos establecen conceptos que ha considerado como progresivos pero con el “pin parental”, los padres censurarían la información de éstos que abordan temas como identidad de género y diversidad entre otros porque les parece reprobable moralmente y eso es un retroceso.



Ante este tema, el Frente Nacional por la Familia, con el hashtag “A mis hijos lo educo yo”, está haciendo una fuerte campaña en redes sociales y un llamado para que firmen la petición en https://www.citizengo.org/ dirigido a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, indicó Rodrigo Cortés.



“Pues de una manera ilegal e infame esta funcionaria pública no sólo está yendo en contra de la declaración universal de los derechos humanos, sino en contra de la convención americana de Derechos Humanos que de manera puntual y explicita hace énfasis en que el derecho preferencial para escoger la educación de los hijos, es un deber de los padres de familia”.



"También esta funcionaria, en su furibundo activismo, está yendo en contra de la soberanía de los Estados. Eso lo hace porque no quiere en lo más mínimo la participación de los padres en la educación de los hijos, ella ha dicho que tiene que imperar la rectoría del Estado".



Apuntó que Sánchez Cordero es el recuerdo del régimen autoritario y muestra del peor pasado que se ha tenido en México, por ello pidió que los mexicanos firmen la petición en citizengo, que tiene el hashtag “A mis hijos lo educo yo”, para con ello enviarle el mensaje claro a la funcionaria de la SEGOB en referencia a la educación de los infantes.