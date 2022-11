Madre de Seydi, experito de la FGJE hallada muerta, sospecha asesinato; el novio huyó

Este viernes fue sepultado el cuerpo de la ex perito de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), Seydi Anahí Almazán Ríos, hallada muerta la madrugada del miércoles con huellas de haber sido atropellada.De 33 años, era de esta ciudad y trabajaba actualmente para el Poder Judicial del Estado de Veracruz, en el área administrativa del Juzgado Laboral en la Ciudad Judicial de Tuxpan.Licenciada en Criminología, Seydi fue encontrada sin vida a orillas de la carretera federal Tuxpan-Tampico, cerca de Tuxpan, mientras que su camioneta fue hallada abandonada en Pueblo Nuevo, una comunidad conurbada con esta ciudad de Álamo.“Mi hija era muy lista y no pudo haber sido atropellada”, refirió en entrevista la madre, Patricia Ríos, quien exigió que se investigue a fondo pues dijo tener certeza de que fue una acción premeditada, lo que se tornaría en feminicidio.Durante el sepelio en su domicilio, en calle privada Amado Nervo, la madre señaló como sospechoso al novio, Roy “N”, el cual huyó junto con su familia y no ha sido localizado, pues ella misma fue a buscarlo ya que es su vecino, reveló.La ex perito fue sepultada en el cementerio de Pueblo Nuevo, ejido en cuyas inmediaciones fue encontrada la camioneta.“Queremos que se haga justicia y agarren al culpable, pido que se investigue a su novio, ya que éste se encuentra desaparecido, siendo que éste, durante la noche de su muerte anduvo con ella y hasta el momento no ha dado la cara, ni él, ni su familia, yo voy contra él, yo sospecho de él, su casa se encuentra cerrada, que los investiguen”, enfatizó entre llantos la afligida madre.Asimismo, indicó que horas antes de haber sido hayada sin vida, Seydi públicó en su cuenta de Facebook que se encontraba con Roy “N” en Tuxpan, el cual, le dijeron sus familiares, está desaparecido desde hace varios días, lo que no concuerda, subrayó.“Yo lo que quiero es que se esclarezca la muerte de mi hija. Lo único que nos han dicho (las autoridades) es que fue un atropellamiento, pero yo no estoy conforme con eso, porque mi hija era una mujer muy lista, no la pudo haber atropellado nadie.“Espero que se haga justicia y que agarren al culpable. Yo pido que investiguen al novio, porque el novio está desaparecido, siendo que esa noche anduvo con ella. Tiene que dar la cara, estuviera aquí o su familia.“Yo voy contra él, para todo el peso de la ley voy contra él, sospecho de él. Su casa está cerrada. Y yo lo que pido es que lo investiguen a él o si no yo lo voy a buscar hasta debajo de las piedras, porque si aquí no hay leyes nosotros sí las vamos a hacer. Yo no le tengo miedo a nadie. Si me he de morir ¿ya para qué quiero la vida? si ya no tengo a mi hija”, concluyó.