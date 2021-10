Marcha por la vida busca promover la dignidad de toda persona: Sacerdote

La marcha de mañana no sólo es contra el aborto, sino que va más allá, busca promover la dignidad de toda persona, aseguró el vocero diocesano, Helkyn Enríquez Báez, quién resaltó que la actividad es ecuménica."Nosotros somos positivos y propositivos, nosotros hacemos manifestaciones y líneas de acción para promover la dignidad de todo ser humano y la vida. Hablar de aborto sería aceptar que hubiera una realidad que no se puede cambiar. Es promover las medidas necesarias para evitar que una mujer o alguien tenga que recurrir a esta dramática situación de abortar".Agregó que a nivel nacional a través de la dimensión para la vida se están promoviendo distintas acciones las cuales tienen que ver con una educación integral, promoción del valor de la sexualidad, pero pensada de modo integral."Que tiene que ver con el respeto de todo ser humano, con una respuesta que nos permita crear puentes y no muros, que no haya más confrontaciones, ni divisiones, ni polarizaciones, sino buscar que el derecho de todos los seres humanos pueda ser reconocido, el derecho a la vida, a la libertad de conciencia incluida la objeción de conciencia".Añadió que la Iglesia Católica junto con otras asociaciones religiosas, instituciones, se unen en la marcha en favor de la mujer y la vida para manifestar la convicción acerca de estos dos valores, los cuales no se deben de contraponer.En nuestra ciudad de Orizaba la marcha iniciará simultáneamente con la nacional de Ciudad de México a las 11:00 horas, para concluir en la Alameda Central. Esta es una marcha ecuménica donde van a participar distintas asociaciones."Para manifestar ante quienes buscan impulsar leyes que atentan contra la vida o la dignidad de algunos seres humanos, que se debe recordar que el bien común debe de privilegiarse sobre las ideologías y sobre intereses particulares o de agenda que se podrían impulsar desde algunos partidos", expresó Enríquez Báez.