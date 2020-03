Martínez de la Torre apoyará paro Un Día Sin Nosotras: Directora del IMM

Martínez de la Torre se estará uniendo al paro nacional #UNDIASINNOSOTRAS, el cual consiste en que ninguna mujer salga de sus hogares el día lunes 9 de marzo, esto con el fin de visibilizar la violencia contra las mujeres.



Leticia Alarcón Hernández, directora del Instituto Municipal de las Mujeres, comentó en entrevista que por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que se estará celebrando el domingo 8 de marzo, se estarán llevando a cabo diversas actividades para seguir concientizando sobre la igualdad de derechos para la mujer y la no violencia hacia este género.



Informó que esta oficina estará participando en el paro que se realizará el día lunes 9 de marzo, en el cual la población femenina no estará acudiendo a laborar y no saldrá de sus hogares, con el fin de hacer un llamado a las autoridades por los altos índices de violencia hacia la mujer en nuestro país. Recalcó que una de las razones por las que se unirán a este paro es el alto índice de violencia al que se enfrentan las mujeres del municipio.



Señalo que el día domingo se pretende realizar una caminata pacífica vistiendo de color morado, en señal de luto por los feminicidios cometidos en el país y por la desaparición de mujeres.



Agregó que entre las actividades programadas también se estarán entregando reconocimientos a mujeres del municipio, las cuales día con día luchan por sacar adelante a su familia.