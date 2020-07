Morenistas organizan reunión partidista sin medidas sanitarias, en Tantoyuca

Debido a que en Tantoyuca existe un alto riesgo de contagios por coronavirus, con 19 pacientes con resultado positivo, las autoridades de salud a nivel estado han considerado que debe haber restricciones al llevar a cabo algún tipo de reuniones, principalmente en sitios cerrados y angostos; recientemente, militantes de Morena realizaron su reunión sin tomar medidas sanitarias.



Desde el delegado de la SEV, Sergio Hernández Cortés y el titular del IVEA, Ezequiel Carrasco, fueron testigos de la reunión dominical que se realizó en las instalaciones de Morena sobre la calle Madero; varios de los integrantes al interior, pactaban acuerdos para reafirmar su fuerza política en Tantoyuca.



Sin embargo, a pesar de que el distanciamiento es riguroso en espacios cerrados y estrechos, las decenas de personas no tomaron en cuenta estás observación que el propio SESVER ha fomentado entre la población; los militantes en esta ocasión no procuraron acatar ninguna de las diferencias y llevaron a cabo su junta.



Al percatarse de la presencia de algunos medios, los participantes decidieron dar por terminado su junta, y del edificio donde se ubican las oficinas de Morena Tantoyuca, se encontraba saliendo el delegado de la SEV, Sergio Hernández Cortés, de igual forma, en encargado de educación a los adultos mayores, Ezequiel Carrasco.



Algunos militantes, de manera incorrecta no portaban la mascarilla, mientras otros no procuraban el distanciamiento adecuado de más de metro y medio.