Muertos por COVID-19 no son simples estadísticas, son personas: Diócesis de Orizaba

Las más de 50 mil muertes de COVID-19 que se han registrado en el país, no se deben ver como simples datos estadísticos, sino como lo que son: personas que han perdido la vida y familias que han sido impactadas por la perdida, indicó el obispo de la Diócesis de Orizaba, Eduardo Cervantes Merino, quien dijo que ante esta realidad nadie puede der insensible.



A través de la circular No. 10, el prelado hizo énfasis en que la epidemia no se detiene y todo apunta a que podría prolongarse, pero también señala que las autoridades dicen que la epidemia ya se domó, pero los datos apuntan a otra realidad.



Añadió que en el tema del contagio va en aumento y se ve ahora ya en personas cercanas, conocidos, vecinos, familiares o miembros de algún grupo parroquial, a esto se le agrega que se observan expresiones de desánimo, escepticismo ante lo grave de la pandemia, agotamiento, ansiedad, violencia familiar en contra de las mujeres, carencia de medicamentos, desempleo, crisis económica y diferentes expresiones de exclusión y manifestaciones en contra de la vida.



Pero, dijo, también hay signos de esperanza expresados en actos de solidaridad entre la comunidad al organizarse en el cuidado de la salud, del vecino vigilante, compartiendo despensas comida o cuidando de los más necesitados, otros se hacen responsables con el uso de cubrebocas, lavado de manos y la sana distancia.



En este sentido hizo el llamado a los presbíteros, religiosas y fieles a continuar con la aplicación de las medidas de higiene para prevenir el contagio, entre las que destacó sana distancia, lavado de manos frecuente, evitar asistir a lugares concurridos, pero también les solicitó que creen nuevos métodos evangelistas usando medios digitales, haciendo acompañar a la grey en la vida de oración.



Cervantes Merino apuntó que hasta que las condiciones no mejoren, ni las autoridades civiles y sanitarias den mayor confianza para volver a la normalidad, en toda la Diócesis se continuará con las celebraciones privadas atendiendo a la circular sobre la misa con el pueblo sin canto, quedan suspendidas las celebraciones de los sacramentos del bautismo, confirmación, primeras comuniones y matrimonios.



Se evitarán celebraciones de graduación, aniversarios de 15 años y fiestas patronales, mientras tanto se sigue trabajando el protocolo para la apertura progresiva de los templos, por lo cual pidió que en las comunidades se vayan preparando los equipos para el retorno progresivo en la celebración, pero enfatiza que el regreso a esa nueva normalidad dependerá del color del semáforo.



En la circular pidió a los presbíteros que, en caso de resultar con el contagio, sigan los protocolos de atención, a través de OCEAS y se mantengan aislados para no contagiar a los demás.