Nadie se quedará fuera de escuelas por no pagar cuota voluntaria, advierte Diputada

Para el ciclo escolar 2020/2021 no se permitirá que las inscripciones se condicionen con el pago de una cooperación voluntaria, sobre todo a los padres de familia que a consecuencia de la pandemia de COVID-19 no estén en condiciones económicas.



La diputada federal Tania Cruz Santos aseguró que ningún niño o joven se quedará fuera del año lectivo porque sus padres no puedan pagar una cuota voluntaria, “lo digo muy en serio”.



Reiteró que la Educación Básica que se imparte en el país es gratuita y no puede estar condicionada al pago de una cooperación voluntaria, sobre todo en estos momentos de pandemia en donde muchos padres de familia han perdido su trabajo y enfrentan hoy una situación económica difícil.



Reconoció que las cuotas escolares son acuerdos que se toman al interior de las Mesas Directivas de Padres de Familia y se recaudan como apoyo al mantenimiento de los plantes.



Por ello, exhortó a los integrantes de las Mesas Directivas de cada escuela a que sean congruentes y conscientes al momento de decidir cuál será la cuota que establecerán.



“El secretario de Educación (Esteban Moctezuma Barragán) ha sido muy claro en ese sentido y una servidora también, vamos a estar muy pendientes. No se puede condicionar el ingreso de los estudiantes; los papás se conocen porque viven en la misma comunidad y saben quiénes no están en condiciones de aportar esa cuota y quienes quizás sí pueden seguir aportándola”.



Expuso que si algún padre de familia tiene una queja puede acudir a la delegación más cercana de la Secretaría de Educación de Veracruz para exponerla.