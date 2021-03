No hay investigación contra juez que suspendió Reforma Eléctrica: Arturo Zaldívar

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, informó que no se ha abierto ninguna investigación contra el juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien concedió amparos para frenar la entrada en vigor de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.



En entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, señaló que se está analizando la queja que envió el titular del Ejecutivo contra el juez Gómez Fierro para revisar si hay elementos o no para realizar una investigación.



“Hasta este momento se no se ha abierto, está en análisis en el área respectiva del Consejo de la Judicatura Federal”, comentó.



Reiteró que el poder Judicial está actuando con independencia, autonomía y que hay una división de poderes.



"Es claro que estamos viviendo un momento de división de poderes. Si el poder Judicial estuviera sometido al Ejecutivo sería absurdo que el Presidente tuviera que salir públicamente a expresar su desacuerdo. No es nada peculiar y diferente en el actuar con esta carta. Hasta este momento no se ha abierto ninguna investigación en contra de este juez”, comentó.



Zaldívar consideró que la constitucionalidad de la nueva ley eléctrica probablemente terminará en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.



El ministro presidente señaló que la mayoría de los jueces son honestos, aunque reconoció que también hay casos de corrupción y que se está combatiendo con energía.



El 15 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió una investigación al Consejo de la Judicatura Federal en el Poder Judicial por la actuación del juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien concedió amparos para frenar la entrada en vigor de su reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, pues señaló que esta suspensión se dio de manera veloz “y se cumplió como pocas veces de que la justicia tiene que ser expedita; fue vía rápida”.



Juzgadores federales actúen con independencia: Zaldívar

El pasado 17 de marzo, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, afirmó que la independencia judicial y la división de poderes son parte esencial de la democracia.



A través de su cuenta de twitter, el también presidente del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) afirmó que dicho organismo garantizará que los juzgadores federales actúen con independencia, autonomía y libertad.



Respetaremos decisión que tome Poder Judicial en tema eléctrico: AMLO



En días pasados, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que respetará la decisión que tome el Poder Judicial sobre su reforma a la ley eléctrica, pues señaló que su movimiento lucha por una democracia y por una autentica división de poderes.



“Nosotros vamos a respetar las decisiones del Poder Judicial, luchamos por una democracia, no aspiramos a una dictadura, queremos una auténtica división de poderes que no había porque antes el poder de los poderes era el Ejecutivo, era el presidente y ahora hay autonomía, independencia de los poderes", dijo el mandatario



“Estamos viviendo una etapa nueva en un verdadero Estado de Derecho, no como antes que había un Estado de chueco”.



Lo anterior luego de que solicitara a través de una carta al ministro Zaldívar que inicie una investigación sobre la gestión del juez Gómez Fierro, titular del Juzgado Segundo de Distrito en materia Administrativa especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones por la concesión de la suspensión provisional en un amparo contra la reforma eléctrica.



En respuesta, el ministro Zaldívar señaló que, conforme al procedimiento habitual, la queja que presentó el titular del Ejecutivo federal sobre el actuar del juez será remitida al área correspondiente del Consejo.