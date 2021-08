No multarán a xalapeños que salgan sin cubrebocas

La síndica del Ayuntamiento de Xalapa, Aurora Castillo Reyes, descartó que el Cabildo capitalino pretenda hacer obligatorio el uso de cubrebocas y aplicar multas por no usarlo.



En entrevista, acotó que tampoco se prevé ordenar que los establecimientos exijan la presentación del certificado de vacunación contra el COVID-19, para poder acceder a éstos.



Por el contrario, Castillo Reyes indicó que más que implementar dichas medidas coercitivas, en la administración municipal seguirán optando por el diálogo y la corresponsabilidad ciudadana.



“No hemos hecho esta cuestión de llegar a esa acción coercitiva, hemos llamado siempre al diálogo, a la corresponsabilidad que tienen los ciudadanos de cuidarnos. Una cosa son las acciones que la autoridad hace y otras la corresponsabilidad de los ciudadanos de cuidarse”, expresó.



Para ella, lo conveniente es que los ciudadanos sigan llevando a cabo las medidas sanitarias como el lavado de manos, el uso de gel antibacterial y la sana distancia, para frenar la propagación del Coronavirus, que en esta tercera ola ha golpeado duramente a Xalapa.



Según el reporte de la Secretaría de Salud de este lunes, en la Capital había 448 casos activos, siendo el segundo municipio con más enfermos actuales. El primero es Veracruz con mil 264 de los 4 mil 944 que se registran en todo el Estado.



La funcionaria municipal lamentó que haya personas que no quieren vacunarse, por la desconfianza que tienen hacia el biológico desarrollado por las farmacéuticas para adquirir la inmunidad contra el SARS-CoV-2.



“Lo que creo es que debemos hacer un llamado a la ciudadanía, tenemos una gran oportunidad de vacunarnos todas y todos, es una vacuna gratuita, es un gran esfuerzo de todas las áreas, la Guardia Nacional y todos para vacunarse”, refrendó.



Cabe recordar que el secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, dio a conocer que al menos el 50 por ciento de los pacientes que están en terapia intensiva en las unidades hospitalarias de Veracruz, son jóvenes que no se han inoculado contra el COVID-19.