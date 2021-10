No se eliminó objeción de conciencia, pero todo hospital debe tener “personal no objetante”

El ministro presidente Arturo Zaldívar aclaró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no eliminó el derecho del personal médico a la objeción de conciencia ante la despenalización del aborto a nivel nacional, sino que estableció que todos los hospitales del país cuenten con “personal no objetante”, pues ya están obligados a prestar este servicio.En conferencia de prensa, el togado acusó que la objeción de conciencia es utilizada por grupos conservadores para anular el derecho a abortar que tienen las mujeres y con la reciente determinación de la Corte ahora se “equilibran los distintos derechos en juego”.“Algunas personas han interpretado que con esta decisión la Corte lo que hizo fue invalidar, anular el derecho del personal médico y de enfermería para hacer valer este derecho de objeción de conciencia y esto no es así, la Suprema Corte invalidó un precepto de la Ley General de Salud porque establecía una objeción de conciencia ilimitada, abierta, sin lineamientos (...)“Lo que dijo la Corte es que por supuesto existe este derecho de objeción de conciencia pero que tiene que tener lineamientos para que a partir de estos lineamientos se equilibren los distintos derechos en juego: que el personal médico y de enfermería puedan hacer valer este derecho pero que esto no implique anular el derecho en el caso que nos ocupa de las mujeres o las personas gestantes que quieren interrumpir su embarazo”, dijo.Zaldívar explicó que de permanecer una objeción ilimitada, esto habría servido para vulnerar el derecho de mujeres y personas gestantes a la interrupción legal del embarazo, pues este tipo de situaciones están documentadas en otros países.