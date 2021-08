No sé permitirán más cierres de negocios, no se soportarían: empresarios

No sé permitirán más cierres de negocios, pues no podrían soportarlo los comercios indicó, Héctor Tejada, aspirante a la presidencia de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio (CANACO), quien dijo que ahora se le tiene que apostar a la estrategia de comercio seguro.



"La estrategia que proponemos es olvidarse de las actividades especiales y voltear al comercio seguro, lo cual significa que como comerciantes no vamos a permitir ningún cierre o restricciones de horario, pero vamos a ofrecer que en los comercios no haya contagios.



Nosotros debemos de priorizar la salud como lo más importante que tenemos, pero entonces nosotros vamos a seguir con absolutamente todas las medidas preventivas que la autoridad nos indique cómo: aforo, sana distancia, uso de gel antibacterial, toma de temperatura y demás".



Destacó que todas las actividades son importantes y un cierre sería devastador para la economía de este sector. Añadió que en este momento el Gobierno ya está haciendo conciencia de no volver a cerrar los negocios en el país. "El gobierno simplemente está poniendo los semáforos, pero no está teniendo restricciones en los comercios".



Dijo que se debe de confiar en la acción de los comercios con su estrategia "comercio seguro", pues los prestadores de servicios formales ofrecen que en las empresas no se van a contagiar, pues tomarán todas las medidas necesarias "se tiene que buscar un equilibrio para la salud y la economía".



Finalmente, el empresario apuntó que la mayor preocupación en este momento es la reactivación económica, luego de los daños que ha dejado la pandemia. "Nos ha dolido a todos los comerciantes y prestadores de servicios y en eso nos estamos enfocando: la recuperación económica".



Este día estuvo de vista en Orizaba, en donde se reunió con agremiados de la directiva de CANACO de Orizaba.