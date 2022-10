El gobernador Cuitláhuac García Jiménez descartó la suspensión de clases por la tormenta tropical Karl, la cual modificó su ruta y ahora impactaría en la región de Los Tuxtlas la noche del viernes.Por ello, debido a que llegaría en fin de semana, no se contempla suspender actividades en escuelas de la entidad.La tormenta tropical mantiene una trayectoria errática, por lo que, de acuerdo a los pronósticos de la mañana de este miércoles, podría impactar en la región sur del estado hacia la noche del viernes, mencionó el gobernador.En la conferencia de prensa de este miércoles, el jefe del Ejecutivo destacó que podría derivar en ciclón tropical, se prevé ingrese a territorio estatal en la región entre Los Tuxtlas y Alvarado.Es así que, de confirmarse el pronóstico, el meteoro estaría en tierras veracruzanas por la noche del viernes, situación por la cual no se contempla la suspensión de actividades escolares en el sur, así como en ningún otro punto del Estado.“Tenemos un meteoro, una tronante tropical que recibió el nombre de Karl frente a las costas de Veracruz, se está moviendo lentamente, se modificó podría entrar el viernes por la noche, madrugada del sábado en la zona de Los Tuxtlas, de Alvarado para abajo, pero el viernes en la noche ya no tenemos clases, no tiene ningún efecto de prevención suspender las clases”, explicó.En ese tenor, García Jiménez mencionó que se analizará la posibilidad de una eventual suspensión para turnos nocturnos en la zona sur, sin embargo, será el Consejo Estatal de Protección Civil que se mantiene atento ante la contingencia el que determinará la procedencia, pues insistió que será la noche del viernes “pero muy noche”.“El viernes en la nocturna quizás, pero va a pasar muy noche. Vamos a esperar, mientras tanto el Comité de Emergencias está pendiente y nos avisarán”, finalizó García Jiménez.