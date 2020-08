Otros dos Magistrados retirados por Congreso pelearán por regresar al cargo

Luego de que el Congreso del Estado anunciara la reinstalación del magistrado Marco Antonio Lezama Moo por orden de un Juez federal, sus homólogos Gladys de Lourdes Pérez Maldonado y Roberto Dorantes Romero también buscan hacer valer una suspensión y un amparo, respectivamente, para ser reinstalados en sus cargos bajo la vigilancia del Ministerio Público Federal.



Cabe recordar que el pasado 30 de julio, el Congreso aprobó que María Lilia Viveros Ramírez sustituyera a Marco Antonio Lezama Moo; que Lizbeth Aurelia Jiménez supliera a Roberto Dorantes Romero y Alma Rosa Flores Ceballos a Gladys de Lourdes Pérez Maldonado.



Sin embargo, Pérez Maldonado contaba con una suspensión que determinó que el Congreso podía el procedimiento respectivo para la designación de un nuevo Magistrado, aunque hasta antes de la decisión de quien pudiera resultar electo, es decir, no relevarla formalmente en el cargo.



“Es decir, que las autoridades responsables se abstengan de dictar la resolución final correspondiente, así como de designar Magistrado y tomar la protesta de ley correspondiente”, determinó el juez décimo séptimo.



La suspensión se notificó a la LXV Legislatura el 29 de julio pero el 30 de julio, el pleno de los diputados aprobó la designación Flores Ceballos como suplente de Pérez Maldonado.



La Magistrada relevada solicitó al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz y a la magistrada presidenta, Sofía Martínez Huerta, que informen sobre el cumplimiento dado a la suspensión provisional que le fue otorgada, preparando su estrategia para ser reinstalada.



“Con el apercibimiento que de no cumplir se les podrá imponer una multa individual por el valor de cien a mil unidades de medida y actualización, de conformidad con lo que establece el artículo 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución”, determinó el juez.



Al respecto, el expediente señala que si derivado del estudio del incidente que promueve se advierte la actualización de algún hecho o conducta cometida por las partes que pueda ser constitutiva de delito, se pondría en conocimiento del Ministerio Público Federal.



Se añade que el Agente del Ministerio Público de la Federación recibirá copias certificadas de las constancias del amparo, “a fin de que surtan sus efectos legales en la carpeta de investigación”.



Por su parte, el magistrado retirado de forma anticipada, Roberto Dorantes Romero, presentó una denuncia de repetición del acto reclamado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, luego de que el Congreso no acató el amparo que le concedió el mismo juez para no ser removido de forma anticipada.



Con ello proyectaba demostrar un posible desacato del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura por no acatar el amparo que se le otorgó para no ser removido del cargo con el retiro forzoso por cumplir 70 años, sin embargo, su reclamo fue declarado improcedente.



Dorantes Romero también presentó la denuncia de repetición del acto respecto del Congreso del Estado de Veracruz y la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Veracruz, el cual fue determinado en el mismo sentido desde que hizo el trámite.