Para junio se espera tener vacunada a la mitad del país: Bienestar

Con la aplicación de las segundas dosis de la vacuna antiCOVID en Orizaba y Córdoba, quedan del 5 al 10 por ciento de municipios en la entidad que faltan de cubrir esta etapa, informó el delegado federal en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara.



Destacó que Veracruz es de los estados más adelantados con la vacunación y urge culminar con las segundas dosis en adultos mayores para pasar a la siguiente generación de 50 a 59 años.



Señaló que para dicha etapa se tendrán los mismos requisitos: CURP, identificación, que acudan desayunados, sin suspender ningún tratamiento, y se espera que con la experiencia que se ha tenido pueda tenerse un proceso más ágil y en su momento se informará.



Sin embargo, mencionó, para que eso ocurra urge completar la etapa de segundas dosis.



Sobre las personas adultas mayores que por alguna razón no se vacunaron en esta etapa, indicó que más adelante se pondrá alguna fecha para atenderlos, pues la intención es que toda la población pueda estar inmunizada con esta vacuna que es gratuita y voluntaria.



“El Gobierno de la República lo que pretende es que para junio ya esté vacunada la mitad de la población, y ya también Gatell (Subsecretario de Salud) dijo que para principios del próximo año, en primer trimestre, estén vacunados todos los mexicanos y mexicanas para tener una verdadera prevención de la enfermedad”, indicó.



Huerta Ladrón de Guevara mencionó que desde las plataformas se ve un incremento en la aceptación de las vacunas por la gente que se registra, lo cual es un indicativo especial.



Agregó que la intención es que cuando se inicie la etapa de vacunación al siguiente grupo etario se abra un espacio para vacunar a los remisos, es decir, que se inocule a los que en su momento no quisieron o no pudieron hacerlo.



Recordó que en el Estado está garantizada la vacuna para todos y dependiendo de la zona es la que se destina, por ejemplo aquí la de Pfizer BioNTech porque hay facilidades para el congelamiento, pero además de esa en la entidad se han aplicado Astra Zeneca, Zinovac y CanSino “y se van a mantener las mismas y probablemente lleguen otras”.