Plantea investigador simplificar contenido curricular del nuevo ciclo escolar

Si bien confirmó un próximo regreso a clases a distancia, la Secretaría de Educación Pública (SEP) todavía no define el contenido curricular de la enseñanza vía televisión, radio o internet para el ciclo 2020-2021.



El académico del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) Unidad Golfo, Felipe José Hevia de la Jara, observó que en vista de la realidad de estudiantes y docentes, es difícil "completar" los contenidos definidos por grado escolar.



Por lo que observó que la Secretaría debería simplificar los contenidos curriculares "y no tendríamos que estar esperando que en sexto los niños tengan que resolver todo el libro".



"Nos hemos centrado en los medios pero no en los fines. No estamos discutiendo, ni la Secretaría de Educación está discutiendo qué tipo de aprendizaje es más apto para este medio o este vehículo que es la televisión".



Por lo anterior, consideró que se requiere discutir con los docentes y los padres de familia la priorización curricular.



"Este año no podemos esperar que los niños aprendan como si no pasara nada o que los contenidos curriculares no se modifiquen: ante una situación de crisis de este tamaño por supuesto que tendrán que modificarse los contenidos curriculares y tendrán que simplificarse".



Refirió que la opción de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de reforzar la enseñanza vía televisión igual conlleva ventajas, como la cobertura más amplia a cualquier otro medio de comunicación.



"Incluso más que la radio, porque si bien tienen acceso a la radio en los lugares más alejados, mucha gente ha dejado de escuchar radio".



En el caso de Internet, el Estado de Veracruz adolece una falta de cobertura en al menos 60 por ciento de las congregaciones rurales.



Comparó que en algunos países de África, las autoridades educativas optaron por "perder el año", es decir, el 2020 no contó como ciclo escolar y al regresar a la escuela presencial retomarán los últimos contenidos abordados.



"No hay que olvidar que estamos en una situación de emergencia; una cosa no vivida antes. Realmente el nivel de cambio que están experimentando los sistemas educativos en México y fuera de México es inmenso. No se había vivido en esta medición".



Por lo que urgió a que autoridades, docentes y padres deben "sentarse" para abordar los aprendizajes fundamentales: lectura, lectura de comprensión, aritmética básica, además de la solución de problemas cotidianos y valores.