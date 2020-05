Poza Rica tomó medidas contra el COVID-19, pero pudo haber hecho más: Regidor

Los resultados en la lucha contra el coronavirus demuestran la realidad en Poza Rica, con 150 casos confirmados y 21 defunciones, el regidor comisionado en Salud, Fausto Jaimit Cabrera Dávila, dijo que el gobierno municipal sí ha realizado acciones, pero pudo haber hecho más, ya que pudieron tomarse medidas más estrictas y de manera anticipada, aunado a la falta de un director de salud.



El edil, quien cuenta con el respaldo de su familia dedicada a la medicina privada en Poza Rica, dijo que siendo inimaginable las circunstancias que se viven en México por la pandemia mundial, con la realidad de cifras de personas fallecidas, donde el estado de Veracruz ocupa los primeros lugares, dio su punto de vista sobre estos resultados y en el caso de Poza Rica, considera que se debieron tomar medidas más enérgicas, las cuales debieron ser en las fases indicadas.



“Hoy no estaríamos en esa situación (…) la realidad fue otra, considero que se pudieran haber hecho otras cosas y él hubiera no existe y es otra realidad, se le han dado más importancia a acciones que no eran de prioridad”.



Siendo integrante del cabildo pozarricense, comparó las acciones del Gobierno Local con las autoridades de municipios vecinos, que comenzaron a aplicar medidas mientras que en esta ciudad se insistió con el proyecto de subsede de Cumbre Tajín, eventos que fueron cancelados tras su inauguración y que generaron un gasto.



“No es intención de atacar o evidenciar, simplemente que lo que se siga de ahora en adelante se debe realizar de manera más correcta”.



Destacó que falta mano dura en las medidas del Gobierno de Poza Rica, mientras que el comercio local ha aceptado a cerrar sus locales y negocios, empresas nacionales como Coppel y Elektra se niegan a cerrar, pese a que se hizo el llamado a la unidad social contra el COVID-19.



“Esas cadenas (comerciales) que se rehúsan, uno, porque no le interesa la gente de Poza Rica y le interés el dinero de la gente de Poza Rica. Es gente que no quiere a la gente de Poza Rica y esto no se vale, ni en esta, ni en ninguna circunstancia, no se vale”.



Hizo el llamado, como profesionista y comisionado en la materia de salud, a gerentes de tiendas departamentales para que cierren, lo mismo al rubro de taxistas a fin de que cumplan con medidas de higiene y respeto al número de usuarios para el transporte, ya que se determinó por Cabildo que solo tres pasajeros pueden viajar.



Fue precisamente el regidor Cabrera Dávila quien le hizo la propuesta al Cabildo la necesidad de incorporar la figura de un director municipal de Salud, siendo que forma parte del organigrama de la Ley Orgánica de Municipio Libre. Se aprobó por unanimidad, pero finalmente la decisión que fue de todos los ediles, incluyendo al presidente municipal, Francisco Javier Velázquez Vallejo, fue quien decidió no considerarle de importancia, cuando en el resto de los municipios del norte de Veracruz se tiene esa figura de manera sustancial.



Fue cuestionado sobre las acciones que realiza el Gobierno de Poza Rica, involucrándose los directores de Turismo y Desarrollo Social, Edgar de León y Abelardo Aguirre, quien tienen perfiles profesionales de Administración de Empresas e Ingeniería en Sistemas respectivamente, haciendo frente a los resultados de contagio por COVID-19.



“¿Qué le espera a Poza Rica? Lo que Dios permita, el gobierno ha hecho lo que ha podido, pero a mi gusto se hubiera hecho más. Piensan que soy un exagerado, efectivamente y lo digo sin tapujos. Sí, le supliqué al Alcalde que hiciera filtros más estrictos, y sí me dio terror porque yo no me quiero quedar sin papás ni dejar una hija huérfana, tal vez. Gracias a Dios la prueba es que funcionó y fue que se tomaron medidas más serias”.



Añadió que en las propuestas que como edil ha presentado en Cabildo, en materia de salud, por mencionar la instalación de consultorios médicos, la reconstrucción de la Unidad Básica de Rehabilitación y los botiquines médicos en espacios públicos, todos fueron aprobados, pero ninguno hasta hoy ha sido puesto en ejecución.



Pese a que esas medidas fueron desechadas tanto en el presupuesto del 2019 como en este año, Fausto Jaimit Cabrera Dávila dijo que presentará una nueva iniciativa en el Cabildo de Poza Rica, al finalizar la contingencia por el coronavirus se debería de reconocer al personal médico que entregaron conocimientos y su vida para salvar vidas y se convierten en “héroes de la medicina”.



Dijo que incluirá en su propuesta que sea contemplado el apoyo del Gobierno Municipal por el bienestar de descendientes del personal de salud, que haya perdido su vida en esta lucha, velar por la educación, seguridad social y alimentación de los hijos.



“Sé que enfermeras siguen trabajando en instituciones y tienen prestaciones, pero también es cierto que en ultimas contrataciones ya no dan derecho a jubilación. El presidente anunció un seguro de vida a médicos, si va a ayudar, pero en mi manera de ver se puede hacer más. A varios les faltó equipo de protección, faltaron muchas cosas y se enfrentaron con su cuerpo y conocimientos”.



Por ello, reiteró que es el momento para el Gobierno de Poza Rica de definir medidas más drásticas.