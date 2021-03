Presentarán demanda contra trituradora por daños a viviendas, en Tihuatlán

Propietarios de al menos cincuenta viviendas de la comunidad Paso del Pital acordaron este miércoles interponer denuncia penal contra la empresa Triturados Santa Clara.



El agente municipal del poblado, David Méndez Pacheco, indicó que la empresa utiliza dinamita para la extracción de material pétreo en inmediaciones de la zona urbana, lo que ha provocado el movimiento de tierra y daños en varias casas.



Abundó que en reiteradas ocasiones han exigido a la empresa que se haga cargo de las reparaciones, pero la respuesta ha sido negativa y no acepta responsabilidad, de acuerdo con el representante comunitario.



Ante ello, dijo, este miércoles los pobladores sostuvieron una reunión y determinaron que se buscará el apoyo de un despacho para elaborar y entablar la denuncia ante la fiscalía.



Méndez Pacheco añadió que no desistirán en el empeño, toda vez que hay al menos cincuenta viviendas que han sido dañadas por explosiones de dinamita, utilizada por la empresa dedicada a la comercialización de material pétreo triturado.



El representante de la comunidad refirió que desde hace dos años han intentado que la empresa Santa Clara atienda la problemática e incluso ha realizado plantones, pero hasta ahora no han obtenido resultados positivos, por lo que reiteró que procederán por la vía legal.