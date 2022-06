Proyección de obras para San Lorenzo generará empleos en todo Nogales: Alcalde

Hasta la década de los 80's, siete grandes industrias textiles sostenían el desarrollo económico de la zona centro del Estado. A más de 40 años de su cierre, el casco de la ex fábrica textil San Lorenzo podría ser el próximo punto para la generación de fuentes de empleo.Desde una Central de Abastos, hasta un hospital, hotel o parque temático han sido proyectados para los próximos 20 años como posibilidad de inversión y generación de empleo.San Lorenzo es una de las siete ex fábricas textiles que desarrolló la economía de Nogales.Sin embargo, hoy en día es un predio en desuso que permanece en abandono, señaló el alcalde de Nogales, Ernesto Torres Navarro, quien ha sostenido reuniones de trabajo con empresarios nacionales para mantener viva la posibilidad de que el terreno se reactive."En algún momento de mi vida profesional hice algunas labores para los empresarios y hoy me da mucho gusto que se esté inaugurando “Punto Santa Rosa”, algo que con muchos años de esfuerzo y sacrificio se venía trabajando.Se ha estado buscando una inversión. Los copropietarios de San Lorenzo están interesados en la venta y esperamos que las cosas vayan bien y que la inauguración del Centro Comercial sea un detonante para los municipios circunvecinos como Nogales", señaló.