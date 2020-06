Quemando llantas en avenida de Xalapa, recuerdan agresión contra alumnos de UV

La madrugada de este viernes, sujetos desconocidos quemaron llantas, bloqueando la avenida Ruiz Cortines de Xalapa, para conmemorar 5 años de la agresión contra ocho alumnos (4 hombres y 4 mujeres) de las facultades de Derecho, Filosofía, Pedagogía, Ingeniería, Administración, Sociología e Historia de la Universidad Veracruzana (UV).Los vándalos colocaron una lona en el sitio donde ocurrió la agresión: en un domicilio particular en la avenida Ruiz Cortines, casi esquina con Mártires 28 de Agosto, cerca de la Exunidad de Humanidades.Ahí se pudieron leer consignas a manera de “hashtags” usados en redes sociales: ,#5DeJunioNoSeOlvida, #BlackLivesMatter, #JusticiaParaGiovanni, #JusticiaParaÁrea, #JusticiaParaOliver, #FuckThePolice, haciendo referencia a sucesos en otros sitios del país y Estados Unidos.Acusaron a la fuerzas de seguridad de no proteger ni salvaguardan la integridad física y la vida de los ciudadanos. "No sólo en el caso de los estudiantes, también son manifestaciones en contra de lo suscitado en Jalisco, Tijuana y Minneapolis".La Dirección de Protección Civil Municipal y El Cuerpo de Bomberos acudieron a sofocar esta simbólica barricada para recordar 5 años de impunidad.