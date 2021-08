Recen por docentes que regresan a las aulas: Obispo de Orizaba

El obispo de Orizaba, Eduardo Cervantes Merino, exhortó a las autoridades a procurar todos los protocolos para el regreso a clases presenciales y pidió a los fieles que rueguen para que Dios ilumine los docentes, a las familias y a los niños, ahora que volverán a las aulas.



"Que Dios nos ilumine que tengamos todos los protocolos para que el contagio no sé propague, pedimos a Dios que ilumine todo este proceso de inicio de cursos y que los estudiantes y maestros y todas las autoridades responsables lo hagan con ese espíritu de servicio en el progreso de la patria, que necesita a través de la educación integral".



Añadió que ahora hay cosas y circunstancias diferentes para vivir la actividad ordinaria, por ello se deben seguir observando esos protocolos.



"Los que aún no han tenido acceso a la vacuna, ojalá que el gobierno agilice esto y que nadie ponga obstáculos personales para tomarla".



Dijo que si bien es cierto eso no es la solución, pero puede ayudar en gran medida, aunque insistió en que se guarden los protocolos necesarios para evitar el contagio.