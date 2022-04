Reforma Eléctrica no busca excluir a iniciativa privada del sector: Nahle

Este domingo, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, arribó a la sede de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) sección Veracruz, donde detalló en qué consiste la iniciativa de Reforma Eléctrica que será discutida y votada en próximos días en la Cámara de Diputados y que ha generado diversas reacciones por parte del empresariado a nivel nacional.A los asociados de la CMIC y demás presentes, la Secretaria de Energía aseguró que de ninguna forma excluirá a la iniciativa privada, al contrario, esta podrá generar 46 por ciento de la producción.También confío a los mismos que no es verdad que el Gobierno de México plantee una eventual expropiación de los activos privados asociados al sector. “Es falso”, sentenció la titular de SENER.Aclaró que con esta reforma no solo se pretende ordenar el sistema eléctrico del país, sino ademas, devolver sus facultades a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y garantizar así la rectoría del Estado.En su segundo día de gira de trabajo en esta conurbación, la ingeniera Nahle García, dijo que esta iniciativa de reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador es prioritaria para el rescate de la industria energética nacional.Enfatizó que el gobierno de la Cuarta Transformación, heredó contratos que únicamente favorecen a empresas privadas y consorcios trasnacionales cuyos socios son incluso, ex funcionarios y expresidentes de México que hoy disfrutan de recursos públicos que corresponden al Estado Mexicano; que erradicar esto, llevará a un mejor servicio y tarifas eléctricas justas para la población en general.Además del presidente de la CMIC Veracruz, Jorge Alardín Córdova y socios, también estuvieron presentespresidentes de organismos aliados como los vicepresidentes de Infraestructura Energética de la CMIC Nacional, Pedro Aguilar Pizarro y Marcos Orduña Alcocer; el presidente del Consejo Coordinador Empresarial Veracruz- Boca del Río A.C., Luis Antonio Exsome Zapata, también delegado de la Canacar en Veracruz Puerto; Gerardo Zárate Gerón, presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas del Puerto de Veracruz A.C.; Lizbeth Cristina Mora, presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios de Veracruz puerto (AMPI); Ulises Cervantes Espinosa, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Veracruz A.C.; Marvin Gutiérrez Morales, Instituto Panamericano de Ingeniería Naval.Así como Guadalupe Gayot, presidenta del Colegio de Abogados de Veracruz A.C.; el director general del corporativo Tenaris Tamsa, Sergio de la Maza Jiménez; Juanita Utrera Ortega, presidenta de Amexme capítulo Veracruz Metropolitano; Rodolfo Alcántara González, presidente de Canadevi Veracruz; Gerardo Cárdenas Hernández, presidente de Comce Veracruz, entre otros empresarios y miembros de los organismos.