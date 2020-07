Refutan ahorro en reducción de Consejos Municipales en Veracruz

La Asociación de Instituciones Electorales de las Entidades Federación A.C. (AIEEF) advirtió que la reducción de los Consejos Municipales para la elección de Ayuntamientos se pone en riesgo la estabilidad de las comunidades, la inmediatez y certeza en los resultados, el respeto a la voluntad ciudadana y elevará los costos.



Mediante un comunicado ese organismo consideró que el argumento de que habrá un ahorro para el erario público, es un pretexto simplista y peligroso.



Cabe mencionar que recientemente en Veracruz, al igual que en Tabasco, se aprobaron reformas constitucionales en materia electoral, entre las que resalta la eliminación de Consejos Municipales para crear Consejos Especiales que habrán de vigilar el desarrollo de la elección de diputados y de distintos Ayuntamientos, cuya operación estaría en riesgo.



El organismo señaló que la organización de los comicios a nivel distrital y municipal, por sí solas, representan un despliegue operativo que requiere de atención y conocimiento de la geografía electoral, de funciones específicas y del contexto político y social.



Puso como ejemplo el distrito electoral de Misantla que está conformado por 18 municipios; sin embargo, Zongolica tiene también 18 municipios; Huatusco 14 municipios; Tantoyuca y Temapache tienen 11; Coatepec, Medellín de Bravo, Camerizo Z Mendoza, Cosamaloapan y Santiago Tuxtla, están conformado por 10 municipios cada uno.



Para que los Consejos Especiales funciones se tendrían que buscar sedes más grandes para instalar las oficinas, a fin de poder resguardar la gran cantidad de documentación y material electoral, con diferentes accesos y mecanismos de seguridad, buscando tener bajo resguardo documentación de tantas elecciones diferentes.



También advirtió que los trayectos entre un distrito y los municipios en ocasiones son prolongados, lo que dificultaría su coordinación, adicional a que representaría traslados de paquetería electoral con altos costos e inversión de tiempo, poniendo en riesgo la seguridad de los paquetes, del personal y de los funcionarios de casilla.



Por esa razón, consideró que los resultados electorales de carácter preliminar no contarían con la inmediatez necesaria ya que se necesitaría implementar uno por cada elección y municipio.

Se tendrían que organizar los cómputos de los votos de forma simultánea, pues no es viable decidir a qué municipio o elección dar prioridad, lo que implicaría un número insuficiente de consejerías para estar presentes en cada uno de los cómputos.



Mientras que la entrega de Constancias de Mayoría implicaría una gran movilización de personas en los alrededores de las instalaciones distritales, adicional a las inconformidades que pudieran presentarse, poniendo en riesgo no solo a la ciudadanía sino al resultado de las demás elecciones.



La AIEEF apuntó que la función de los Consejos Municipales Electorales es pieza clave en la organización de las elecciones, colocándolas en un marco de certeza y confianza que se refleja en la transición de gobiernos y Ayuntamientos para que se realicen de forma periódica y pacífica contribuyendo con ello a la edificación del sistema democrático, por lo que es necesario fortalecerlos para no poner en riesgo la organización de los comicios locales.